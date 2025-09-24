Kimmel: Nije mi bila namjera ismijavati ubojstvo Kirka

Jimmy Kimmel vratio se u utorak na kasnonoćnu televiziju braneći američku političku satiru od "bullyinga" Trumpove administracije, šest dana nakon što su njegovi komentari u eteru o ubojstvu desničarskog aktivista Charlieja Kirka naveli Walt Disney da obustavi njegovu emisiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:16 Jimmy Kimmel u suzama: 'Nije bila namjera olako shvatiti smrt Charlieja Kirka, nije smiješno...' | Video: 24sata/Reuters

"Nikada mi nije bila namjera omalovažavati ubojstvo mladića. Ne mislim da je u tome išta smiješno", rekao je Kimmel svojoj publici, glasom koji se gušio od emocija.

"Niti mi je bila namjera kriviti bilo koju određenu skupinu za postupke onoga tko je očito duboko poremećena osoba - to je zapravo bilo suprotno od poante koju sam pokušavao iznijeti", dodao je.

Disney, matična tvrtka ABC mreže koja emitira "Jimmy Kimmel Live!", zaustavila je produkciju njegove emisije 17. rujna, dva dana nakon što je Kimmel u svojem uvodnom monologu rekao da pristaše američkog predsjednika Donalda Trumpa očajnički žele okarakterizirati optuženog ubojicu Kirka "kao bilo što drugo osim jednog od njih" i optužili ih da pokušavaju "ostvariti političke bodove" njegovim ubojstvom.

Prije emitiranja Kimmelove emisije u utorak, Trump je napisao da "ne može vjerovati" da je ABC vratio Kimmelu njegovu emisiju i nagovijestio daljnje akcije protiv mreže.

"Zašto bi htjeli natrag nekoga tko tako loše radi, tko nije smiješan i tko dovodi mrežu u opasnost igrajući 99 posto pozitivnog demokratskog SMEĆA", napisao je Trump u utorak na Truth Socialu.

"On je još jedna ruka DNC-a (Demokratskog nacionalnog odbora) i, koliko ja znam, to bi bio veliki ilegalni doprinos kampanji. Mislim da ćemo testirati ABC na ovome."

Trumpova administracija i mnogi njezini pristaše bili su bijesni zbog Kimmelovih komentara prošlog tjedna, koji su se dogodili pet dana nakon što je Kirk, bliski Trumpov saveznik i voditelj radio podcasta, ubijen dok je govorio na kampusu Sveučilišta Utah Valley u Oremu, Utah.

Kao odgovor na Kimmelove izjave, predsjednik Federalne komisije za komunikacije Brendan Carr zaprijetio je istragom i pozvao televizijske postaje da ukinu Kimmelovu emisiju ili se suoče s mogućim kaznama i oduzimanjem licenci za emitiranje.

Disneyjeva odluka da prekine Kimmelovo progonstvo označava visokoprofilirani čin prkosa suočen s eskalirajućim Trumpovim obračunom s njegovim navodnim medijskim kritičarima kroz parnice i regulatorne prijetnje FCC-a, navodi Reuters.

Premda je Disney sada vratio Kimmela u ABC-jev program za manje od tjedan dana, dvije najveće televizijske grupe lokalnih podružnica ABC-a - Nexstar Media Group i Sinclair - i dalje su bojkotirale njegovu emisiju.

Kimmel, četverostruki voditelj dodjele Oscara, rekao je da Trump ne progoni samo komičare koje ne voli, već i novinare, rekavši o republikanskom predsjedniku: "On ih tuži, on ih maltretira."

"Znam da to nije toliko zanimljivo kao ušutkivanje komičara, ali jako je važno imati slobodne medije i ludo je što tome ne posvećujemo više pažnje", rekao je Kimmel.

Također je rekao da je "duboko" dirnut oprostom koji je Kirkova udovica, Erika Kirk, izrazila optuženom ubojici svojeg supruga, 22-godišnjem učeniku tehničke škole iz Ute.