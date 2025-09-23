Na komemoraciju Charlieja Kirka donio križ visok tri metra: Vukao ga je na kotačićima

Na stadionu State Farm u Glendaleu, gdje se u nedjelju održala javna komemoracija Charlieju Kirku, osnivaču konzervativne organizacije Turning Point USA, među tisućama okupljenih pojavio se i jedan neobičan gost s križem na kotačićima. Gost je Dan Beazley, 70-godišnjak iz Northvillea u Michiganu koji često s istim križem dolazi na politička i vjerska okupljanja.

Foto: REUTERS/Caitlin O'Hara

Riječ je o drvenom križu visokom tri metra koji Beazley, radi praktičnosti, vuče na kotačićima. Taj rekvizit postao je njegov zaštitni znak, a sada je dobio i svojih pet minuta pažnje na stadionu Arizona Cardinalsa. Beazley nije nepoznat prizor na političkim i vjerskim okupljanjima jer već godinama putuje po Sjedinjenim Državama s križem na kotačićima. Prosvjedi, bdjenja i razni skupovi. Put od gotovo 3000 kilometara do Glendalea samo je još jedno poglavlje u njegovoj osobnoj turneji.

Foto: REUTERS/Caitlin O'Hara

Kako sam navodi, motiv mu je “ostaviti poruku vjere i nade”. Kritičari bi, pak, mogli reći da poruka zvuči nešto manje uzvišeno kada je dostavljena u formi praktičnog “križa na rolama”.

Simbolika ili spektakl?

Na komemoraciji namijenjenoj sjećanju na Kirka, Beazleyjev nastup ponovno je otvorio pitanje granice između simboličnog čina i spektakla. Dok jedni u njegovu potezu vide izraz vjere, drugi ne mogu ne primijetiti ironiju u tome da i križ, očito, danas treba, kotačiće.