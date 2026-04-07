Kina i Rusije uložile veto na rezoluciju UN-a o zaštiti brodova u Hormuškom tjesnacu

Kina i Rusija su na glasanju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u utorak uložile veto na rezoluciju Bahreina kojom se potiče države da koordiniraju napore radi zaštite komercijalne plovidbe u Hormuškom tjesnacu

Od 15 članica Vijeća sigurnosti kojim trenutno predsjeda Bahrein, 11 ih je podržalo rezoluciju, Kina i Rusija su joj se usprotivile, a dvije su bile suzdržane. "Prijedlog rezolucije nije usvojen zbog negativnog glasa trajne članice Vijeća", kazao je tijelu bahreinski šef diplomacije Abdulatif bin Rašid al-Zajani.

Tekst rezolucije je znatno izmijenjen nakon što se Kina ranije usprotivila odobravanju uporabe sile, što je na koncu izostavljeno.

Umjesto toga, tekst "snažno potiče države zainteresirane za korištenje komercijalnih pomorskih ruta u Hormuškom tjesnacu da koordiniraju napore, obrambene prirode i razmjerne okolnostima, kako bi pridonijele jamčenju sigurnosti i zaštiti plovidbe kroz tjesnac", javlja Reuters.

Za usvajanje je bilo potrebno najmanje devet glasova za i bez veta pet stalnih članica - Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i SAD‐a.

Cijene nafte porasle su otkako su SAD i Izrael krajem veljače napali Iran, što je izazvalo sukob koji traje više od pet tjedana i u kojem je Teheran uglavnom zatvorio tjesnac, ključnu energetsku arteriju.

Samo mali broj teretnih brodova i tankera za naftu, uglavnom iranskih, uspio je proći Hormuškim tjesnacem otkako su iranske snage blokirale ovu ključnu trgovačku rutu.

Bahrein je, u ime zaljevskih država, već pokrenuo rezoluciju koju je sredinom ožujka usvojilo Vijeće sigurnosti, a kojom se zahtijeva "trenutni prekid" iranskih napada na zaljevske države i Jordan.

