Kina o uhićenju Madura: 'SAD ga mora odmah osloboditi!'

Kina je u nedjelju pozvala Sjedinjene Države na trenutno puštanje na slobodu venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, koji je u subotu zatočen u New Yorku nakon što je zarobljen u vojnoj operaciji u noći s petka na subotu.

"Kina poziva Sjedinjene Države da jamče osobnu sigurnost predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge, da ih odmah puste na slobodu i da prestanu s pokušajima rušenja venezuelske vlade", priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova, nazivajući operaciju "flagrantnim kršenjem međunarodnog prava".

Kina je već u subotu snažno osudila američku intervenciju u Venezueli upozorivši da je riječ o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava.

"Kina je duboko šokirana i oštro osuđuje američku uporabu sile protiv jedne suverene države, kao i uporabu sile protiv predsjednika države", navelo je u priopćenju kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

"Kina se odlučno protivi takvom hegemonističkom ponašanju SAD-a koje ozbiljno krši međunarodno pravo, narušava suverenitet Venezuele i prijeti miru i sigurnosti u Latinskoj Americi i na Karibima. Pozivamo SAD da se pridržava međunarodnog prava te ciljeva i načela Povelje UN-a i prestane kršiti suverenitet i sigurnost drugih zemalja."

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije u subotu za Fox News da Kina neće imati ništa protiv operacije u Venezueli, da ima dobar odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i da će Kina nastaviti dobivati naftu iz Venezuele.