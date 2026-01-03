Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE NJEGA I ŽENU

Potpredsjednica Venezuele: Želim dokaze da je Maduro živ

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Potpredsjednica Venezuele: Želim dokaze da je Maduro živ
2
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Venezuelanski ministar obrane naredio je da se vojska smjesta rasporedi diljem zemlje...

Potpredsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila je u subotu da vlada ne zna gdje su predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores, objavio je BBC. Dodala je da vlada zahtjeva dokaze da su oboje živi.

Madura su zarobile specijane američke snage Delta Force, rekli su dužnosnici CBS News-u. Delta Force je glavna američka proruteroristička jedinica.

NAPETO U VENEZUELI Delta Force specijalci u akciji zgrabili Madura i ženu, njegova zamjenica traži dokaz da su živi
Delta Force specijalci u akciji zgrabili Madura i ženu, njegova zamjenica traži dokaz da su živi

Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau objavio je u subotu na X-u da će se Maduro suočiti s "pravdom", prenijela je agencija dpa. "Nova zora za Venezuelu! Tiranin je otišao", objavio je Landau na X.

Venezuela asks lawmakers to approve 2026 budget of $19.9 billion
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

"Sada će se - konačno - suočiti s pravdom za svoje zločine", napisao je Landau.

Ranije je Trump objavio na Truh Socialu SAD izvršio "napade velikih razmjera na Venezuelu" i uhvatio Madura sa suprugom te ih odveo iz zemlje. 

Venezuelanski ministar obrane naredio je da se vojska smjesta rasporedi diljem zemlje.

Vladimir Padrino López je u televizijskom obraćanju pozvao na ujedinjeni pokret otpora protiv "najgore agresije" u povijesti Venezuele.

CIJELA OBITELJ IM JE U CARACASU Hrvati iz Venezuele: 'Američki napad jedino je rješenje da se okonča Madurov dugi režim...'
Hrvati iz Venezuele: 'Američki napad jedino je rješenje da se okonča Madurov dugi režim...'

Dodao je da zemlja ispunjava "Madurove naredbe" o aktiviranju svih rodova vojske.

"Napali su nas, ali nas neće pokoriti", istaknuo je ministar. Venezuela će "pružiti otpor" stranim snagama, dodao je.

Venezuelska vlada ranije je optužila Sjedinjene Države za "izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju" nakon što su u glavnom gradu Caracasu odjekivale eksplozije. Snimke koje je objavila venezuelska televizijska postaja NTN24 prikazuju eksplozije i oblake dima.

SAD je posljednjih mjeseci pojačao vojnu kampanju protiv navodnog krijumčarenja droge povezanog s Venezuelom, uključujući ciljanje luke.

Maduro je prethodno optužio Trumpovu administraciju da pokušava provesti promjenu režima u Caracasu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka
Delta Force specijalci u akciji zgrabili Madura i ženu, njegova zamjenica traži dokaz da su živi
NAPETO U VENEZUELI

Delta Force specijalci u akciji zgrabili Madura i ženu, njegova zamjenica traži dokaz da su živi

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026