ISTRAGA U TIJEKU

Kina: Ogroman požar u zgradi, poginulo dvanaestero ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: TYRONE SIU/REUTERS

Dvanaestero ljudi poginulo je u požaru u stambenoj zgradi u južnom kineskom gradu Shantou, izvijestila je u srijedu državna novinska agencija Xinhua

Požar je izbio u utorak u 21.20 sati po lokalnom vremenu u četverokatnici i ugašen je oko 40 minuta kasnije, navodi Xinhua.

Istraga o uzroku požara je u tijeku.

Incident se dogodio nakon što se broj poginulih u najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu u desetljećima popeo na 160 u utorak. Požar je potaknuo pozive kineskih čelnika da se uklone sigurnosni rizici u stambenoj industriji.

Kina je prošlog mjeseca također najavila sveobuhvatnu inspekciju standarda zaštite od požara u visokim zgradama diljem zemlje nakon smrtonosnog požara u Hong Kongu.

Požar u Shantouu posljednji je u nizu sličnih smrtonosnih incidenata diljem zemlje posljednjih godina.

U travnju je 20 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u  domu za starije osobe u sjevernoj pokrajini Hebei. Nekoliko tjedana kasnije, u požaru u restoranu na sjeveroistoku Kine poginule su 22 osobe.

