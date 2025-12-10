Dvanaestero ljudi poginulo je u požaru u stambenoj zgradi u južnom kineskom gradu Shantou, izvijestila je u srijedu državna novinska agencija Xinhua
Kina: Ogroman požar u zgradi, poginulo dvanaestero ljudi
Požar je izbio u utorak u 21.20 sati po lokalnom vremenu u četverokatnici i ugašen je oko 40 minuta kasnije, navodi Xinhua.
Istraga o uzroku požara je u tijeku.
Incident se dogodio nakon što se broj poginulih u najsmrtonosnijem požaru u Hong Kongu u desetljećima popeo na 160 u utorak. Požar je potaknuo pozive kineskih čelnika da se uklone sigurnosni rizici u stambenoj industriji.
Kina je prošlog mjeseca također najavila sveobuhvatnu inspekciju standarda zaštite od požara u visokim zgradama diljem zemlje nakon smrtonosnog požara u Hong Kongu.
Požar u Shantouu posljednji je u nizu sličnih smrtonosnih incidenata diljem zemlje posljednjih godina.
U travnju je 20 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u domu za starije osobe u sjevernoj pokrajini Hebei. Nekoliko tjedana kasnije, u požaru u restoranu na sjeveroistoku Kine poginule su 22 osobe.
