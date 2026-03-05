Kina je postavila cilj rasta od 4,5 do 5 posto u 2026. godini, što je najniža stopa u desetljećima, prema vladinom izvješću objavljenom u četvrtak
Kina predviđa usporavanje gospodarskog rasta 2026.
Drugo najveće svjetsko gospodarstvo, koje samo po sebi čini trećinu globalnog rasta, postavilo si je cilj od oko 5 posto u 2025. godini, što je, kako je rečeno, dosegnulo do kraja godine. Brojka od 4,5 do 5 posto objavljena je tijekom velikog godišnjeg političkog događaja pod nazivom "Dvije sjednice".
Kineska vlada nije postavila nižu brojku od 2005. godine, kada je počela sustavno objavljivati svoj cilj rasta svake godine na Dvije sjednice.
Zemlja se bori da povrati svoju dinamiku prije pandemije Covida-19. Njeno gospodarstvo i dalje trpi dugotrajne posljedice teške stambene krize.
Kina se suočava s dugom lokalne uprave, sporom domaćom potrošnjom, prekapacitiranošću proizvodnje, deflacijskim pritiscima i visokom nezaposlenošću mladih.
