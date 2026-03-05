Kina predviđa usporavanje gospodarskog rasta 2026.

Drugo najveće svjetsko gospodarstvo, koje samo po sebi čini trećinu globalnog rasta, postavilo si je cilj od oko 5 posto u 2025. godini, što je, kako je rečeno, dosegnulo do kraja godine. Brojka od 4,5 do 5 posto objavljena je tijekom velikog godišnjeg političkog događaja pod nazivom "Dvije sjednice".

Kineska vlada nije postavila nižu brojku od 2005. godine, kada je počela sustavno objavljivati ​​svoj cilj rasta svake godine na Dvije sjednice.

Zemlja se bori da povrati svoju dinamiku prije pandemije Covida-19. Njeno gospodarstvo i dalje trpi dugotrajne posljedice teške stambene krize.

Kina se suočava s dugom lokalne uprave, sporom domaćom potrošnjom, prekapacitiranošću proizvodnje, deflacijskim pritiscima i visokom nezaposlenošću mladih.