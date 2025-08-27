Kina: Trilateralni pregovori o nuklearnom naoružanju sa SAD-om i Rusijom nisu realni

Kina je u srijedu poručila da je "nerazumno i nerealno" tražiti od zemlje da se pridruži pregovorima o nuklearnom razoružanju sa Sjedinjenim Državama i Rusijom. Guo Jiakun, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, dao je te izjave nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je razgovarao o kontroli nuklearnog naoružanja s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da želi da se i Kina uključi.

"Nuklearne snage Kine i Sjedinjenih Država uopće nisu na istoj razini, a strateško sigurnosno okružje i nuklearne politike dviju zemalja potpuno su različite", rekao je Guo.

Kina je privržena načelu da neće prva upotrijebiti nuklearno oružje i nuklearnoj strategiji samoobrane, rekao je, dodajući da Peking neće sudjelovati u utrci u naoružanju ni s jednom zemljom.

„Zemlje s najvećim nuklearnim arsenalima trebale bi ozbiljno ispuniti svoje posebne prioritetne odgovornosti za nuklearno razoružanje“, rekao je Guo.

Trump je u ponedjeljak novinarima, uoči sastanka s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae Myungom, rekao da je „jedna od stvari koje pokušavamo učiniti s Rusijom i Kinom denuklearizacija i to je vrlo važno“.

„Mislim da je denuklearizacija vrlo ... to je veliki cilj, ali Rusija je spremna to učiniti, a mislim da će i Kina biti spremna to učiniti. Ne možemo dopustiti da se nuklearno oružje širi. Moramo zaustaviti nuklearno oružje. Snaga je prevelika“, rekao je Trump.

Malezijski ministar vanjskih poslova prošli je mjesec rekao da će Kina potpisati sporazum o zabrani nuklearnog oružja u jugoistočnoj Aziji čim sva dokumentacija bude spremna.