Rubio poručio Iranu: Ili dogovor ili postupamo na 'drugi način'

Piše HINA,
Foto: Julia Demaree Nikhinson

SAD i Iran nastavljaju pregovore o nuklearnom sporazumu i otvaranju Hormuškog tjesnaca, dok Washington poručuje da diplomaciji daje šansu, ali priprema i alternative

Sjedinjene Države potpisat će dobar sporazum s Iranom ili će s tom zemljom postupati "na drugi način", rekao je u ponedjeljak državni tajnik Marco Rubio. Rubio je novinarima u New Delhiju rekao da će SAD dati diplomaciji svaku priliku za uspjeh prije nego što počne razmatrati "alternative", nakon što je predsjednik Donald Trump u nedjelju rekao da je svojim predstavnicima dao upute da ne žure sa sporazumom s Iranom. Na stolu je "prilično čvrsta stvar u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac (...), da se uključe u pregovore o nuklearnom pitanju koji su pravi, značajni, vremenski ograničeni i nadamo se da ćemo to moći izvesti", rekao je Rubio. Dan ranije, Trump je na Truth Socialu napisao da će američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu "ostati na snazi ​​​​sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum".

Dodao je da "obje strane moraju odvojiti vrijeme i učiniti sve kako treba."

Iranska vlada još nije odgovorila. No, novinska agencija Tasnim povezana s Iranskom revolucionarnom gardom izjavila je da SAD i dalje opstruira dijelove potencijalnog sporazuma, uključujući zahtjev Teherana za oslobađanje zamrznutih sredstava.

Cijene nafte pale su u ponedjeljak za 6% na najniže razine u dva tjedna, dok je rastao optimizam da se Sjedinjene Države i Iran približavaju mirovnom sporazumu.

Nakon što je Trump u subotu rekao da su Washington i Teheran "uglavnom ispregovarali" memorandum o razumijevanju o mirovnom sporazumu kojim bi se ponovno otvorio Hormuški tjesnac, porasla su očekivanja da je sporazum blizu.

Prije sukoba, tim se ključnim plovnim putem prevozila petina svjetskih pošiljki nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Dvije se zaraćene strane i dalje ne slažu oko nekoliko teških pitanja, poput iranskih nuklearnih ambicija, rata u Libanonu koji Izrael, saveznik SAD-a vodi s militantnom skupinom Hezbolah koju podržava Iran, i zahtjeva Teherana za ukidanje sankcija i oslobađanje desetaka milijardi dolara iranskih prihoda od nafte zamrznutih u stranim bankama.

Sporne teme

Visoki dužnosnik Trumpove vlade iznio je najnovije obrise, kako ih je nazvao, o pitanjima o kojima se pregovara.

Govoreći pod uvjetom anonimnosti, dužnosnik je rekao da je Iran "u načelu" pristao otvoriti Hormuški tjesnac, u zamjenu za ukidanje pomorske blokade Sjedinjenih Država, dok bi se Iran trebao riješiti visoko obogaćenog uranija.

SAD je saznao da iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei podržao široki obrazac sporazuma, dodao je.

Još nije stigla neposredna potvrda od Irana ni pojašnjenje što znači sporazum "u načelu".

Američki dužnosnik rekao je da Washington predviđa prvo ponovno otvaranje tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade. Pregovori o detaljima nuklearnih mjera trajali bi dulje.

Dužnosnik je odbacio sugestije da Iran nije prihvatio rješavanje svojih zaliha obogaćenog uranija. "Samo je pitanje načina", rekao je dužnosnik.

Drugi visoki dužnosnik vlade rekao je u nedjelju da bi predloženi okvir pregovaračima dao 60 dana da postignu konačni dogovor.

Trump, čiji je domaći rejting pogođen utjecajem rata na cijene energije u SAD-u, i koji se suočio s nastojanjem Kongresa da ograniči njegove ratne ovlasti, dosad je već više puta isticao mogućnost sporazuma o okončanju tog sukoba koji su SAD i Izrael započeli 28. veljače.

Kratko primirje na snazi ​​je od početka travnja.

Predsjednik je uzvratio kritičarima njegova vođenja pregovora i spremnosti na kompromis s Iranom.

„Ako sklopim dogovor s Iranom, bit će to dobar i pošten dogovor... Stoga nemojte slušati te gubitnike koji kritiziraju nešto o čemu ne znaju ništa“, objavio je Trump u nedjelju.

Bilo kakav dogovor kojim bi se ojačao prekid vatre koji trenutačno vrlo krhke prirode donio bi olakšanje tržištima, ali ne bi odmah ublažio globalnu energetsku krizu koja je povećala cijene goriva, gnojiva i hrane.

