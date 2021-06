Development Way iz Kine je prema Hrvatskoj krenuo krajem travnja s posljednjim dijelovima Pelješkog mosta što znači da je prizvodnja dijelova za most završena. No još nije stigao.

Brod koji plovi pod panamskom zastavom pluta u Otrantskim vratima već dva dana, javlja Morski hr.

Pogledajte video: Pelješki most je pri kraju

Proizvodnja dijelova za most je gotova

Vidi se to na stranici vesselfinder.com, a kao razlog plutanja piše ograničena upravljivost, što znači da je nešto na brodu pokvareno. Brod je izgrađen 1983. godine i namijenjen je za prijevoz teških tereta.

Uplovit će u utorak?

Odredište mu je luka Ploče, a prevozi posljednja 24 segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta.

Development Way iz Kine je krenuo prema Hrvatskoj krajem travnja.

Proizvodnja dijelova za most je gotova.

Sad samo treba spojiti 165 segmenata od jedne do druge obale, ukupne dužine 2440 metara. Prema posljednjim informacijama, brod s dijelovima Pelješkog mosta trebao bi uploviti u Ploče u utorak.