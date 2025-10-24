Kineski plan za gospodarstvo: Stvaramo snažno domaće tržište

Novi kineski petogodišnji plan razvoja gospodarstva signalizira među ostalim naglasak na snažno domaće tržište, pokazuju prioriteti toga plana u glavnim crtama utanačeni na sastanku vlade, o kojima je izvijestila državna novinska agencija Xinhua. Posebnu pozornost globalnih investitora zaokupit će pojedinosti toga plana i zacrtani rast drugog najvećeg svjetskog gospodarstva, što će biti objavljeno tek na parlamentarnom sastanku u ožujku iduće godine. Izgradnja "modernog industrijskog sustava s naprednom proizvodnjom kao okosnicom" i ubrzanje "visokog stupnja znanstvene i tehnološke samostalnosti" navedeni su prije razvoja "snažnog domaćeg tržišta", pokazalo je priopćenje.

Kinesko gospodarstvo u trećem kvartalu je ostvarilo najslabiji rast u proteklih godinu dana, a ulaganja su prvi put smanjena, ako se izuzme razdoblje koronavirusa, jer je krhka domaća potražnja uvelike ovisila o neočekivano dinamičnom radu tvornica izvoznih roba unatoč američkim carinama, što je potaknulo zabrinutost u vezi s vladinim naporima da se riješe dugotrajne i sve izraženije strukturne neravnoteže.

Neizvjesnost oko vremenskog okvira, financiranja i opsega takvih srednjoročnih i dugoročnih politika povećava zabrinutost ekonomista i investitora u pogledu sposobnosti vlade da ponovno uspostavi ravnotežu u gospodarstvu u kojem udio potrošnje kućanstava u BDP-u zaostaje za globalnim prosjekom za približno 20 postotnih bodova.

Snažne kineske industrijske politike izgradile su sofisticirane lance opskrbe u mnogim proizvodnim sektorima, ali su također dovele do nekontroliranih prekomjernih kapaciteta, potičući deflacijske pritiske jer tvrtke smanjuju troškove i broj radnih mjesta kako bi se održale.

Globalna dominacija u mnogim sektorima ulijevala je pak Pekingu samouvjerenost u trgovinskom ratu s SAD-om.

Takve politike omogućile su Pekingu gotovo monopol u proizvodnji rijetkih zemnih metala, neophodnoj za globalnu obrambenu i industriju poluvodiča, te veliku prednost u očekivanim trgovinskim pregovorima između Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga ovoga mjeseca.

Kina je vodeći proizvođač automobila i solarnih panela i vjetroturbina, a ima ambicije i u području umjetne inteligencije, robotike, biotehnologije i drugim industrijama u nastajanju koje njezini dokumenti nazivaju "novim proizvodnim snagama".