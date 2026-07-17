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NEPOZNAT BROJ NESTALIH

VIDEO UŽAS U KINI Urušio se dio brda dok je trajala evakuacija: Odron zatrpao ljude i kuće

Piše Iva Tomas,
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VIDEO UŽAS U KINI Urušio se dio brda dok je trajala evakuacija: Odron zatrpao ljude i kuće
Foto: Twitter
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Na snimkama se vidi kako se dio brda ruši na kuće i poslovne prostore, dok kamenje i krhotine zatrpavaju cestu i prisiljavaju vozače automobila i motociklista na naglo zaustavljanje

Odron u kineskom Chongqingu zatrpao je nepoznat broj ljudi i srušio nekoliko kuća u podnožju brda, javili su u petak državni mediji. Prema informacijama kineske državne televizije CCTV, jedan lokalni radnik oko osam sati ujutro primijetio je da se kamenje počelo odvajati s padine te je odmah upozorio nadležne službe, prenosi Reuters.

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UŽAS U KINI Urušio se dio brda dok je trajala evakuacija: Odron zatrpao ljude i kuće VIDEO
UŽAS U KINI Urušio se dio brda dok je trajala evakuacija: Odron zatrpao ljude i kuće | Video: 24sata/REUTERS
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Vlasti su potom naredile hitnu evakuaciju više od 60 stanovnika iz ugroženog područja. Odron se pokrenuo u 9.08 sati, upravo dok je evakuacija bila u tijeku, pa je dio ljudi ostao zatrpan pod ruševinama. Koliko se osoba još nalazi pod nanosima zemlje i kamenja zasad nije poznato. Državna novinska agencija Xinhua objavila je da je iz ruševina spašeno devet ljudi te da nitko od njih nije životno ugrožen. Kinesko Ministarstvo za upravljanje hitnim situacijama podiglo je razinu pripravnosti na drugi stupanj i pokrenulo veliku akciju spašavanja. Na teren je poslano stotinu pripadnika spasilačkih službi, a ukupno na intervenciji sudjeluje 206 vatrogasaca i spasilaca s 49 vozila. Uzrok odrona još nije poznat. Dramatične zračne snimke koje je objavio CCTV prikazuju trenutak kada se golema masa kamenja i zemlje obrušava prema zgradama uz rijeku. Na njima se vide ljudi koji bježe dok se iza njih diže veliki oblak prašine.

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Reuters je potvrdio autentičnost i snimke s kamere iz automobila objavljene na platformi X. Na njima se vidi kako se dio brda ruši na kuće i poslovne prostore, dok kamenje i krhotine zatrpavaju cestu i prisiljavaju vozače automobila i motociklista na naglo zaustavljanje.

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