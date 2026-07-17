Odron u kineskom Chongqingu zatrpao je nepoznat broj ljudi i srušio nekoliko kuća u podnožju brda, javili su u petak državni mediji. Prema informacijama kineske državne televizije CCTV, jedan lokalni radnik oko osam sati ujutro primijetio je da se kamenje počelo odvajati s padine te je odmah upozorio nadležne službe, prenosi Reuters.

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Pokretanje videa... VIDEO UŽAS U KINI Urušio se dio brda dok je trajala evakuacija: Odron zatrpao ljude i kuće | Video: 24sata/REUTERS

🚨 This morning, local time, a landslide struck near the Wujiang Third Bridge in Pengshui, Chongqing, China.



Multiple residential buildings were damaged or buried, and some people are reportedly trapped under the debris. Heavy rain has made rescue operations extremely difficult,… pic.twitter.com/WLFgbBpgQC — Aric Chen (@aricchen) July 17, 2026

Vlasti su potom naredile hitnu evakuaciju više od 60 stanovnika iz ugroženog područja. Odron se pokrenuo u 9.08 sati, upravo dok je evakuacija bila u tijeku, pa je dio ljudi ostao zatrpan pod ruševinama. Koliko se osoba još nalazi pod nanosima zemlje i kamenja zasad nije poznato. Državna novinska agencija Xinhua objavila je da je iz ruševina spašeno devet ljudi te da nitko od njih nije životno ugrožen. Kinesko Ministarstvo za upravljanje hitnim situacijama podiglo je razinu pripravnosti na drugi stupanj i pokrenulo veliku akciju spašavanja. Na teren je poslano stotinu pripadnika spasilačkih službi, a ukupno na intervenciji sudjeluje 206 vatrogasaca i spasilaca s 49 vozila. Uzrok odrona još nije poznat. Dramatične zračne snimke koje je objavio CCTV prikazuju trenutak kada se golema masa kamenja i zemlje obrušava prema zgradama uz rijeku. Na njima se vide ljudi koji bježe dok se iza njih diže veliki oblak prašine.

Reuters je potvrdio autentičnost i snimke s kamere iz automobila objavljene na platformi X. Na njima se vidi kako se dio brda ruši na kuće i poslovne prostore, dok kamenje i krhotine zatrpavaju cestu i prisiljavaju vozače automobila i motociklista na naglo zaustavljanje.