Kinezi dolaze, ali iluzija je da će dati novce za što poželimo

Kina radi, Hrvatska se gradi. Šaljiva je to dosjetka nakon što se Vlada pohvalila da će Kinezi ulagati u niz projekata te praktički preporoditi hrvatsko gospodarstvo i infrastrukturu.

Suradnja Kine i Hrvatske jeste važna, morat će biti pažljivo balansirana, jer Europska unija ima podozrenje prema kineskom ulasku na njezinu istoku i jugoistoku. Može pomoći i turizmu i gospodarstvu, ali ipak su ti brojni projekti još daleko od realizacije. Od 16 zemalja koje sudjeluju na forumu u Dubrovniku, Hrvatska je još na dnu zemalja po privlačenju kineskih investicija. Treba se samo prisjetiti da je prije šest godina tadašnja vlada Zorana Milanovića praktički proglasila gotovom stvari da će kineski brodarski div COSCO uzeti koncesiju na novom terminalu riječke luke, pa se nije dogodilo ništa. Sad je to ponovno najava. I prije deset godina, tijekom posjeta kineskog predsjednika, najavljivalo se da su kineske tvrtke zainteresirane za gradnju nove, moderne pruge koja bi povezala Rijeku, Zagreb i Budimpeštu te tako pretvorila Rijeku u veliku luku za kinesku robu. Sad je to opet najavljeno. Svakako da su se hrvatsko-kineski odnosi dodatno popravili te je mogućnost da se sad realiziraju projekti i veća, ali, uz kurtoazne izjave, pravi posao tek predstoji.

Kinezi vide širu sliku

Primjerice, iako je ministar Oleg Butković najavio mogućnost koncesije i da kineska tvrtka koja gradi i Pelješki most prvo sagradi dionicu od Rijeke do Karlovca, a onda njome upravlja, te dionice se tek projektiraju. Pa su procjene ulaganja od milijardu eura tek procjene. Nema još gotovog ni modela koji bi se ponudio u koncesiju, nekih uvjeta koje bi možda kineske tvrtke postavile. Početak gradnje je inače predviđen tek za 2023. i 2024. godinu. A sve je to povezano s natječajem za koncesiju za novi terminal u Rijeci, Zagrebačku obalu za koju bi se trebali prvo javiti, a zatim i pobijediti kineski koncesionari. Ali ako i to prođe, ako Rijeka želi biti pravi konkurent, a željeznica do nje isplativa, trebalo bi napraviti novi, veliki terminal na Krku.

- Kinezi uvijek razmišljaju o široj slici. Njihov ulazak u koncesiju za nizinsku prugu mogao bi ubrzati rješavanje svih potrebnih dokumenata. Oni su zainteresirani za dio do Karlovca za koji ne daje novac Europska unija, ali da bi bilo isplativo, potrebna je koncesija i za terminal u Rijeci, a onda budući terminal na Krku. Slično se već radi u Trstu, s kojim su potpisali ugovore. Isto tako, žele od luke Zadar, u koju su već ušli, graditi prugu za Knin i ulagati u poslovnu zonu Crno. Njima je cilj i angažiranje njihove građevinske operative te zato idu na jugoistočne europske zemlje. U zapadnima je infrastruktura već sagrađena - kaže Siniša Malus iz CSEBA-e, hrvatskog udruženja koje snažno promiče suradnju Hrvatske i Kine.

Teški pregovori za Uljanik

Što se tiče stadiona na Kantridi, što je najavljeno, Malus ističe da Kinezi zaista žele ulagati u nogometnu infrastrukturu. No da je u zadnje vrijeme baš kineska država ograničila ulaganja u nekretninske projekte, i to zato što su neki bili prerizične investicije, a na nekima je bilo i pranja novca.

Uljanik je tek posebna tema. Ni jedna kineska tvrtka nije čak ni snimila bilance koje su katastrofalne u tom brodogradilištu. To što je kineski premijer Li Keqiang pozvao državnog brodograditelja da pogleda knjige, tek je prvi korak. Kinezi su teški pregovarači, teško je očekivati da će pokriti sve gubitke, a pitanje je što će reći i Bruxelles.

Licemjerna doza zapada EU

EU načelno i ne gleda dobro na kineski proboj preko istoka Europe. Ali s druge strane, i zemlje poput Italije okreću se partnerstvu s Kinom, a netom prije nego što će doći u Zagreb, kineski premijer Li Keqiang bio je na pregovorima s EU. Tako da bilo kakve packe iz Bruxellesa i ograde prema kineskim investicijama na jugoistoku i istoku EU ipak pokazuju dozu licemjerja.

U Dubrovniku je danas nastavljen skup koji je okupio državnike iz 16 zemalja koji su se posvetili privlačenju kineskih investicija. Hrvatski premijer Andrej Plenković i kineski premijer Li Keqiang su na Pelješcu svečano označili i zabijanje najvećeg stupa za Pelješki most koji gradi kineski div CRBC.