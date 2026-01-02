Kinezi se bore s natalitetom: Uveli porez na kontracepcijske lijekove i brojna pomagala

,Kina je od 1. siječnja ove godine ukinula tri desetljeća staro porezno oslobođenje na kontracepcijske lijekove i pomagala, što je najnoviji od koraka u borbi protiv pada stope nataliteta.

Kondomi i kontracepcijske pilule sada podliježu porezu na dodanu vrijednost od 13 posto, standardnoj stopi za većinu potrošačke robe.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Peking želi povećati stopu nataliteta u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu. Naime, broj stanovnika Kine pao je treću godinu zaredom u 2024., a stručnjaci upozoravaju da će se pad nastaviti.

Kina je prošle godine subvencije za brigu o djeci oslobodila od poreza na dohodak, kao što je uvela i godišnju takvu subvenciju. Tome su prethodile i neke inicijative u 2024., pa tako i poticaji fakultetima i sveučilištima da kroz "obrazovanje o ljubavi" brak, ljubav, plodnost i obitelj prikazuju u pozitivnom svjetlu.

Također, najviši kineski čelnici ponovno su se prošlog mjeseca na godišnjoj središnjoj konferenciji o ekonomskom radu obvezali na promicanje "pozitivnih stavova prema braku i rađanju djece" kako bi se stabilizirala stopa nataliteta.

Stopa nataliteta u Kini pada desetljećima kao rezultat "politike jednog djeteta" koju je Kina provodila od 1980. do 2015., te brze urbanizacije. Visoki troškovi brige o djeci i obrazovanja, kao i nesigurnost oko posla i usporavanje gospodarstva, također su obeshrabrili mnoge mlade Kineze da osnuju obitelj, piše Reuters.