PROMJENA STRATEGIJE

Kinezi se bore s natalitetom: Uveli porez na kontracepcijske lijekove i brojna pomagala

Kinezi se bore s natalitetom: Uveli porez na kontracepcijske lijekove i brojna pomagala
Kondomi i kontracepcijske pilule sada podliježu porezu na dodanu vrijednost od 13 posto, standardnoj stopi za većinu potrošačke robe

,Kina je od 1. siječnja ove godine ukinula tri desetljeća staro porezno oslobođenje na kontracepcijske lijekove i pomagala, što je najnoviji od koraka u borbi protiv pada stope nataliteta.

Kondomi i kontracepcijske pilule sada podliježu porezu na dodanu vrijednost od 13 posto, standardnoj stopi za većinu potrošačke robe.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Peking želi povećati stopu nataliteta u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu. Naime, broj stanovnika Kine pao je treću godinu zaredom u 2024., a stručnjaci upozoravaju da će se pad nastaviti.

Kina je prošle godine subvencije za brigu o djeci oslobodila od poreza na dohodak, kao što je uvela i godišnju takvu subvenciju. Tome su prethodile i neke inicijative u 2024., pa tako i poticaji fakultetima i sveučilištima da kroz "obrazovanje o ljubavi" brak, ljubav, plodnost i obitelj prikazuju u pozitivnom svjetlu.

Također, najviši kineski čelnici ponovno su se prošlog mjeseca na godišnjoj središnjoj konferenciji o ekonomskom radu obvezali na promicanje "pozitivnih stavova prema braku i rađanju djece" kako bi se stabilizirala stopa nataliteta.

Stopa nataliteta u Kini pada desetljećima kao rezultat "politike jednog djeteta" koju je Kina provodila od 1980. do 2015., te brze urbanizacije. Visoki troškovi brige o djeci i obrazovanja, kao i nesigurnost oko posla i usporavanje gospodarstva, također su obeshrabrili mnoge mlade Kineze da osnuju obitelj, piše Reuters.

