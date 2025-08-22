Kiša, pljuskovi i grmljavina kroz jutro, ali slijedi razvedravanje. Evo što vas čeka i kroz vikend

Nakon jučerašnjeg dana koji je donio snažne oluje, Hrvatsku i u petak očekuje vrlo promjenjivo i nestabilno vrijeme. Već od jutra u većini krajeva bit će promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebno na Jadranu u prvom dijelu dana moguća su i izraženija grmljavinska nevremena.

Kako dan bude odmicao, oborine će postupno slabjeti, a oblaci će se razilaziti, donoseći smanjenje naoblake i ponegdje kraća sunčana razdoblja. Vjetar će biti umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu zapuhati bura i sjeverozapadnjak, povremeno također pojačani.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom između 21 i 26 °C, dok će na Jadranu biti toplije, ponegdje i do 28 °C. Jutarnje temperature u unutrašnjosti su većinom između 15 i 19 °C, a na obali i do 23 °C.

Za Zagreb prognozira se slično vrijeme: ujutro i prijepodne promjenjivo oblačno s mogućim pljuskovima, a zatim postupno razvedravanje i prestanak oborina. Puhat će umjeren sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 24 °C.

Iako će drugi dio dana donijeti smirivanje i razvedravanje, nestabilno vrijeme obilježit će početak vikenda, pa se preporučuje pratiti najnovije prognoze. Oprez se savjetuje osobito vozačima i svima koji planiraju boravak na otvorenom.

Foto: DHMZ

U subotu će u unutrašnjosti biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka malo kiše može pasti na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na moru između 19 i 23. Najviša dnevna od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 °C.

Na kopnu uz prolazno više oblaka malo kiše može pasti uglavnom u gorskim krajevima i to u noći od subote na nedjelju te u ponedjeljak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak jugozapadnjak. Malo svježije, osobito na kopnu.