VELIKA PROGNOZA

Kiša, pljuskovi i grmljavina kroz jutro, ali slijedi razvedravanje. Evo što vas čeka i kroz vikend

Piše 24sata,
Foto: pixsell/čitatelj 24sata

Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na Jadranu i mogućim nevremenima. U drugom dijelu dana slijedi smirivanje i razvedravanje.

Nakon jučerašnjeg dana koji je donio snažne oluje, Hrvatsku i u petak očekuje vrlo promjenjivo i nestabilno vrijeme. Već od jutra u većini krajeva bit će promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebno na Jadranu u prvom dijelu dana moguća su i izraženija grmljavinska nevremena.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Kako dan bude odmicao, oborine će postupno slabjeti, a oblaci će se razilaziti, donoseći smanjenje naoblake i ponegdje kraća sunčana razdoblja. Vjetar će biti umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu zapuhati bura i sjeverozapadnjak, povremeno također pojačani.

KAOS U SLAVONIJI GALERIJA Oluja razorila terasu, rušila stabla, ceste pod vodom. I u petak su moguća nevremena
Najviše dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom između 21 i 26 °C, dok će na Jadranu biti toplije, ponegdje i do 28 °C. Jutarnje temperature u unutrašnjosti su većinom između 15 i 19 °C, a na obali i do 23 °C.

Za Zagreb prognozira se slično vrijeme: ujutro i prijepodne promjenjivo oblačno s mogućim pljuskovima, a zatim postupno razvedravanje i prestanak oborina. Puhat će umjeren sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 24 °C.

Iako će drugi dio dana donijeti smirivanje i razvedravanje, nestabilno vrijeme obilježit će početak vikenda, pa se preporučuje pratiti najnovije prognoze. Oprez se savjetuje osobito vozačima i svima koji planiraju boravak na otvorenom.

Foto: DHMZ

U subotu će u unutrašnjosti biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka malo kiše može pasti na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na moru između 19 i 23. Najviša dnevna od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 °C.

Na kopnu uz prolazno više oblaka malo kiše može pasti uglavnom u gorskim krajevima i to u noći od subote na nedjelju te u ponedjeljak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak jugozapadnjak. Malo svježije, osobito na kopnu.

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'
FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara
SUDAR PET VOZILA

A3 BREGANA - LIPOVAC Pet vozila stranih tablica sudarilo se između čvorova Jakuševec i Zagreb. Kolone su ogromne. Kako doznajemo, ozlijeđeno je desetero ljudi, među njima i dvogodišnje dijete
Užas na ZG obilaznici! Sudarilo se pet vozila, deset ozlijeđenih! Među njima i dijete od 2 godine
VELIKA PROMETNA NESREĆA

Kako neslužbeno doznajemo, 10 je ozlijeđenih od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti 2 godine te su preveženi u bolnicu. Svi ozlijeđeni putovali su automobilima stranih tablica

OSTALO

