UPOZORENJE VOZAČIMA

Kiša u Splitu donosi opasne odrone stijena na cestama

Piše HINA,
Foto: Jure Divic

ŽUC upozorava vozače u Splitsko-dalmatinskoj županiji: kišne padaline povećavaju rizik od urušavanja stijena na cestama

Kiša u nedjelju pojačano pada na splitsko-dalmatinskom području pri čemu nema poteškoća u prometu, no Županijska uprava cesta (ŽUC) upozorava vozače na opasnost mogućih odrona stijena na ceste.

Kišne padaline, kakve su bile danas na području županije, stvaraju rizik od odrona stijena te se vozačima preporučuje oprezna vožnja, rekli su Hini u Županijskoj upravi cesta u Splitu.

OTKAZANE BRODSKE LINIJE HAK: Poledica i odroni na cestama, magla i mokri kolnici
HAK: Poledica i odroni na cestama, magla i mokri kolnici

Brojne prometnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji usječene su u stijene čiji se dijelovi za kišnih padalina nerijetko odvajaju i padaju na ceste, što ugrožava sigurnost prometa.

Odronima je posebice izložena cesta Vrgorac-Makarska na koju se krajem ožujka odronio dio brda, a na tu cestu je i krajem prosinca 2024. došlo do velikog odrona stijena.

