Klasić: Ljudi, jasno recite da je ustaški režim bio sramota i da je ZDS jedino ustaški pozdrav

Zagreb: Održan okrugli stol „Ustaštvo nema 'ali'“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Povjesničar Hrvoje Klasić naglasio je da u znanstvenoj zajednici ne postoji dvojba oko toga što je bio ustaški, a što antifašistički pokret te da je „Za dom spremni“ izvorni ustaški pozdrav.

U organizaciji saborskih zastupnica Anke Mrak-Taritaš i Dalije Orešković danas se u Hrvatskom saboru održava okrugli stol pod nazivom „Ustaštvo nema ‘ali’“. Uz domaćine, u raspravi sudjeluju i Vesna Pusić, povjesničar Hrvoje Klasić te sociolog Dražen Lalić, piše N1.

Mrak-Taritaš je poručila kako se hrvatsko društvo opasno pomiče prema normalizaciji ustaške simbolike.

– Thompsonov koncert pustio je duha iz boce. Postalo je normalno da se pozdrav ‘Za dom spremni’ koristi u javnosti i u Saboru, a to nije normalno – rekla je.

Kako bi dočarao karakter režima, pročitao je nekoliko zakonskih odredbi iz vremena NDH.

– Zabranjuje se svim Židovima ulazak u kavane, restorane, crkve, pohađanje kina i zadržavanje na šetnicama… Srbi i Židovi ne mogu biti članovi hrvatskih institucija i moraju predati radio-aparate – citirao je Klasić, dodajući i odredbu o “zaštiti arijske časti” kojom su se zabranjivali brakovi sa Židovima.

– Mislim da kao društvo nismo smjeli doći do ovoga. Dajte, ljudi, jasno i glasno recite da je ustaški režim bio sramota za hrvatski narod i povijest, da je ZDS jedino i isključivo ustaški pozdrav – zaključio je Klasić.

