Klisović demantirao Peteka: Vrtići neće poskupjeti, želimo zaustaviti prisutnu muljažu

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović (SDP) poručio je u srijedu da neće doći do poskupljenja vrtića u Zagrebu i napomenuo da se uvodi ujednačavanje načina dokazivanja dohotka roditelja, čime je demantirao jutrošnje izjave SDP-ovog zastupnika Renata Peteka.

- Što se tiče teze da će doći do povišenja cijene vrtića, prema informacijama koje ja imam iz Gradske uprave, do povećanja cijena vrtića neće doći- rekao je Klisović na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini.

Zbog novih mjerila za naplatu dječjih vrtića u Zagrebu, o kojima će se raspravljati na sutrašnjoj sjednici Gradske skupštine, dio gradskih zastupnika izrazio je u srijedu zabrinutost da će time doći do poskupljenja gradskih vrtića za roditelje.

Među njima, i SDP-ovac Petek jutros je ustvrdio da će mijenjanje načina obračuna dohotka, u koji će prema novoj odluci, ulaziti i neoporezivi dohotci, pa će cijene vrtića roditeljima poskupiti “od 25 do 100” posto.

Klisović je pojasnio da se u prijedlogu odluke o mjerilima za naplatu dječjih vrtića uvodi ujednačavanje načina na koji roditelji, prilikom upisa svoje djece u vrtiće, dokazuju svoj dohodak, a prema kojemu im se onda određuje cijena vrtića.

- Želimo zaustaviti bilo koji oblik muljaže koji je do sada bio prisutan- poručio je Klisović ustvrdivši da će se od svih roditelja tražiti isti dokument, potvrda porezne uprave, kojima će dokazivati svoja primanja.

Napomenuo je da su se do sada, prilagali različiti dokumenti, pa je bilo situacija kada bi roditelji s istim primanjima, imali različite cijene vrtića. No, napomenuo je da je moguće da će do promjena u cijeni vrtića doći kod manjeg postotka roditelja.

- Ljudi koji su prikazivali na drugačiji način svoj dohodak će možda ući iz jedne u drugu kategoriju, pa će onda olakšica biti manja ili veća. I tu će doći do razlike iznosa plaćanja cijene vrtića- rekao je.

Prema procjenama gradske uprave, pet posto roditelja će plaćati vrtiće manje nego sada, a neki neznatni broj će možda plaćati više, istaknuo je Klisović.

Rekao je i da će na dnevnom redu sutrašnje sjednice nalazi nekoliko važnih dokumenata. Među ostalim, zastupnici će raspravljati o pripremnim dokumentima za izradu generalnog urbanističkog plana Zagreba i Sesveta, a u drugom čitanju je i prijedlog Poslovnika zagrebačke Gradske skupštine.

Klisović je naveo kako su nakon prvog čitanja, pristigla 62 prijedloga oporbe, od čega je na gradskom odboru usvojeno njih 27, što je 43 posto.

- Sada je stiglo novih 20 amandmana za drugo čitanje. Imamo poprilično puno sluha da zajednički s oprobom napravimo poslovnik koji će regulirati način rada Skupštine- poručio je Klisović.

