ATENTAT NA AKTIVISTA

Ključna pitanja oko atentata na Charlieja Kirka: Evo što se zna, ubojica napad isplanirao sam?

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Ubojstvo Charlieja Kirka, istaknutog 31-godišnjeg konzervativnog aktivista, usred dana na sveučilišnom kampusu u Utahu potreslo je Sjedinjene Američke Države i ponovno rasplamsalo rasprave o političkom nasilju. Dok je osumnjičenik, 22-godišnji Tyler Robinson, u pritvoru, istražitelji se suočavaju sa zidom šutnje i pokušavaju složiti kompleksan mozaik motiva. Iako su mnogi detalji o samom činu i počinitelju isplivali na vidjelo, ključna pitanja o tome zašto je Kirk postao meta ostaju bez odgovora.

Foto: Elizabeth Frantz

Što je dosad poznato o napadu?

Atentat, koji su vlasti odmah okarakterizirale kao "ciljani napad", dogodio se dok se Kirk obraćao masi od oko 3000 ljudi na Sveučilištu Utah Valley. Pogođen je jednim preciznim hicem iz daljine. Uslijedila je opsežna, 33-satna potraga koja je rezultirala uhićenjem Tylera Robinsona u njegovom domu, stotinama kilometara od mjesta zločina.

Počinitelj i uhićenje

Tyler Robinson, 22-godišnji student elektrotehnike, opisan je kao osoba bez prethodnog kriminalnog dosjea ili povijesti nasilja. Odrastao je u konzervativnoj, religioznoj obitelji u južnom Utahu, a njegovi roditelji su registrirani kao pristaše Republikanske stranke. Prema evidenciji, Robinson je bio registriran kao "nepovezani" glasač i nije glasao na posljednja dva izbora. Ključnu ulogu u njegovom uhićenju odigrao je njegov otac, koji ga je prepoznao na fotografijama koje je objavila policija i nagovorio ga da se preda.

Oružje i zlokobne poruke

Istražitelji su u šumovitom području blizu kampusa pronašli snajpersku pušku velike snage, zamotanu u ručnik, za koju vjeruju da je korištena u napadu. Najviše pažnje privukle su poruke ugravirane na čahurama metaka pronađenih uz oružje. Jedna je glasila: "Hej, fašistu! Uhvati!", dok je druga sadržavala stihove poznate talijanske antifašističke pjesme "Bella, ciao, Bella, ciao, Bella ciao, Ciao, ciao!". Ostale poruke bile su mješavina internetskih memova i referenci na videoigre, poput "Ako ovo čitaš, GAY si Lmao". Guverner Utaha, Spencer Cox, izjavio je kako ove poruke "govore same za sebe" i ukazuju na mogući politički motiv.

Otvorena pitanja koja muče istražitelje

Unatoč prikupljenim dokazima, slika događaja još uvijek nije potpuna. Robinson odbija suradnju s policijom, što značajno otežava istragu.

Foto: Elizabeth Frantz

Koji je bio stvarni motiv?

Ovo je središnje pitanje na koje se traži odgovor. Iako su prijatelji i obitelj izjavili da su Robinsonovi politički stavovi posljednjih godina skrenuli ulijevo te da nije bio "obožavatelj" Charlieja Kirka, to ne daje potpunu sliku. Dodatnu dimenziju istrazi daje informacija da je Robinsonov romantični partner transrodna osoba. S obzirom na to da je Kirk bio poznat po oštroj anti-LGBT retorici, istražitelji provjeravaju je li to bio izravan okidač za napad. Guverner Cox je potvrdio da je partner "iznimno kooperativan" i da nije imao saznanja o Robinsonovim planovima.

Je li djelovao sam i koliko je napad bio planiran?

Vlasti za sada vjeruju da je Robinson djelovao samostalno i da nema naznaka o postojanju šire zavjere. Međutim, poruke razmijenjene na platformi Discord sugeriraju određenu razinu planiranja. U komunikaciji s cimerom, Robinson je navodno spominjao preuzimanje puške, njezino skrivanje i graviranje metaka. Snimke nadzornih kamera pokazuju kako se satima prije napada kretao po kampusu, ušao u zgradu s koje je pucao i popeo se na krov. Svi ti elementi upućuju na smišljen, a ne impulzivan čin.

