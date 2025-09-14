Guverner Utaha: Kirkov ubojica šuti, ali njegov transrodni dečko je izuzetno susretljiv i surađuje

Muškarac uhićen zbog ubojstva desničarskog aktivista Charlieja Kirka ne surađuje s vlastima, no istražitelji rade na tome da utvrde motiv za ubojstvo razgovarajući s njegovim prijateljima i obitelji, rekao je guverner Ute Spencer Cox u nedjelju, rekavši da će 22-godišnji Tyler Robinson biti službeno optužen u utorak.

Istražitelji tek trebaju otkriti zašto se Robinson popeo na krov sveučilišta Utah Valley na okupljanju na otvorenom i s velike udaljenosti u srijedu pucao u vrat Kriku. Kirk, odani saveznik predsjednika Trumpa i suosnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA, ubijen je iz jednog hica tijekom događanja kojem je prisustvovalo 3000 ljudi u Oremu, oko 65 kilometara od Salt Lake Cityja. Ubojstvo je izazvalo strahove od porasta političkog nasilja u SAD-u i još većeg rascjepa između američke ljevice i desnice.

Robinson nije ništa priznao istražiteljima, Cox je rekao u emisiji "Ovaj tjedan" na ABC-ju. "Ne surađuje, no svi ljudi oko njega surađuju, i mislim da je to vrlo važno", rekao je republikanski guverner.

Jedna osoba koja surađuje je Robinsonov sustanar, koji je također i njegov romantični partner, rekao je Cox, pozivajući se na FBI. Cox je sustanara opisao kao "muškarca koji prelazi u ženu" i rekao je da je bio "izuzetno susretljiv."

Na pitanje u emisiji CNN-a "Stanje nacije" je li rodni identitet sustanara važan za istragu, Cox kaže da je "to ono što trenutno pokušavamo shvatiti. Lako je donositi zaključke iz toga, i zato imamo čahure metaka, druge forenzičke dokaze koji pristižu te pokušavamo sve to povezati."

Istražitelji su pronašli poruke ugravirane u čahure, s meme referencama te internima šalama iz videoigara.

Robinson, student treće godine elektrotehnike na tehničkom sveučilištu Dixie, koji je dio javnog sveučilišnog sustava savezne države Ute, priveden je u roditeljskom domu, oko 420 kilometara jugozapadno od mjesta zločina nakon 33-satne potjere za ubojicom.

Rođaci i obitelj obavijestili su vlasti da je Robinson umiješan u zločin, rekao je Cox ranije.

Iako su Robinsona odgojili religiozni roditelji u duboko konzervativnoj regiji države, "njegova ideologija je vrlo drugačija od one njegove obitelji", rekao je Cox na NBC-u.

Državni podaci pokazuju da je Robinson bio registrirani glasač, no da nije pripadao nijednoj političkoj stranci. Rođak je rekao novinarima da je Robinson postao političniji proteklih godina te da je jednom raspravljao s drugim članom obitelji o svojim antipatijama prema Kirku i njegovim gledištima.

Robinson nije bio Krikov fan, rekao je Cox u nedjelju.