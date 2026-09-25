Sindikalist Jozić o štrajku ZET-a: 'Štrajk se i dalje može izbjeći...'

Zagrebu prijeti veliki štrajk kakav glavni grad dosad nije doživio. Sindikati i Grad Zagreb još nisu postigli dogovor, a predsjednik jednog od sindikata unutar ZET-a, Vladimir Jozić, poručuje da prostora za pregovore još ima. Iako zasad nitko sa sigurnošću ne može reći hoće li tramvaji i autobusi u ponedjeljak izaći na zagrebačke ulice, piše net.hr.

- Ne možemo sa sigurnošću to reći, ali poduzet ćemo sve da se to ne dogodi, rekao je Jozić za RTL Danas.

Istodobno je upozorio na, kako tvrdi, dodatni pritisak na radnike. Prema njegovim riječima, radnicima su se dijelile liste na kojima su se trebali izjasniti jesu li za štrajk ili protiv njega. Jozić smatra da za takvim postupkom nema potrebe jer su se radnici o štrajku već izjasnili.

- To je nepotreban pritisak na radnike jer smo mi već putem našeg izjašnjavanja komunicirali da su radnici za štrajk, kazao je.

Jedna od ključnih tema pregovora su plaće. Jozić se osvrnuo na izjave gradonačelnika o kumulativnom povećanju plaća te naglasio da se povećanje od 4,4 posto ne može promatrati odvojeno od ranije postignutog dogovora. Prema njegovim riječima, riječ je o paketu koji je dogovaran za 2025. godinu, kada je sindikat, kako tvrdi, izašao u susret poslodavcu radi lakšeg poslovanja. Tada je dogovoreno ukupno povećanje od 20 posto, pri čemu je 15,6 posto realizirano u 2025., a preostalih 4,4 posto preneseno u 2026. godinu.

- Želim da javnost zna da je ovih 4,4 posto dio onog paketa u kojem smo mi izašli u susret poslodavcu i tada su pregovori završeni tako, rekao je Jozić.

Naglasio je i da aktualni pregovori predstavljaju novi paket te da sindikati, prema njegovim riječima, nisu postavili fiksni financijski iznos kao uvjet.

- Mi nismo ničim rekli gradonačelniku da to mora biti točno 32 milijuna eura, kazao je.

Dodao je da su sindikati već nakon prvog sastanka bili spremni korigirati svoje zahtjeve. Kako tvrdi, smanjen je iznos osnovice, dok su ostali zahtjevi mogli biti prebačeni u neko drugo razdoblje. Ako štrajk ipak počne u ponedjeljak, jedno od ključnih pitanja bit će kako će građani Zagreba stići na posao, u škole i na druga odredišta.

Jozić pritom odbacuje tvrdnju da sindikati snose svu odgovornost za moguće posljedice obustave rada. Ističe da su sindikati, kako tvrdi, i dalje spremni pregovarati.

- Nisam taj koji može reći kako će ljudi na posao ili u školu, ali nije korektno da gradonačelnik svu odgovornost prebacuje na radnike i sindikat jer smo mi još uvijek spremni pregovarati, rekao je.

Sindikati su, dodaje, spremni nastaviti razgovore i prije početka štrajka. Jozić je stoga uputio izravan poziv gradonačelniku da nastavi pregovore u prostorijama ZET-a. Jozić smatra da do štrajka još uvijek ne mora doći. Ključ za njegovo izbjegavanje vidi isključivo u nastavku pregovora između sindikata i Grada. Jedna od spornih tema su i takozvani nužni poslovi tijekom štrajka. Jozić tvrdi da oni nisu određeni, među ostalim, zbog prijedloga Uprave prema kojem bi tijekom štrajka trebalo raditi 41 posto izvršitelja. Sindikat smatra da bi takav opseg rada umanjio učinak štrajka.

Na pitanje o mogućem prometnom kolapsu u Zagrebu, Jozić ističe da ni sindikati zasad ne mogu znati kako bi promet izgledao u ponedjeljak.

- O tome još ne razmišljamo i nadamo se da do toga neće doći. Niti mi možemo reći kako će se u ponedjeljak odvijati promet, kazao je.

Istodobno smatra da gradonačelnik još uvijek može utjecati na ishod pregovora i spriječiti moguću obustavu javnog prijevoza.

- Gradonačelnik je taj koji još uvijek svojim potezom može doći i reći: 'Želim da se izbjegne kolaps.' Ali ne tako da kaže da su sindikati poslali ultimatum, poručio je.

Jozić pritom odbacuje tvrdnju da sindikati postavljaju ultimatum. Prema njegovu tumačenju, ultimativan je upravo stav Grada da se ponuda od 4,5 posto više neće mijenjati.

- Ultimatum je njegovih 4,5 posto i poruka da se o tome više ne razgovara, rekao je.

S druge strane, podsjeća na ranije sindikalne prijedloge koji su, kako tvrdi, također mijenjani tijekom pregovora – od početnog zahtjeva od 19 posto do 15 posto, uz mogućnost da se pojedini zahtjevi odgode za 2027. ili čak 2028. godinu. Prema Jozićevim riječima, upravo takve promjene predstavljaju znak spremnosti sindikata na kompromis.

- Valjda su naši zahtjevi od 19, pa 15 posto, pa još prilika da se neki zahtjevi pomaknu na 2027., pa eventualno 2028. godinu, znak dobre volje da se pregovara i da se izbjegne ono najgore, zaključio je.