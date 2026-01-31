Klub vijećnika SDP-a o aferi: Osuđujemo svaku korupciju, riječki SDP okreće novu stranicu

Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Rijeke Ivana Prica Matijaš izjavila je u subotu da taj klub osuđuje svaki oblik korupcije, podržava da se sve okolnosti u vezi s riječkom sortirnicom razjasne te ističe da je SDP u Rijeci okrenuo novu stranicu i gradi budućnost s novim ljudima.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku po kojoj Grad Rijeka mora vratiti sva bespovratna europska sredstva za izgradnju sortirnice u Mihačevoj Dragi. Kako je u subotu obznanila gradonačelnica Iva Rinčić, procjenjuje se da će Grad, zbog počinjenja kaznenih djela u provedbi tog projekta, morati vratiti najmanje 3,8 milijuna eura.

“Klub vijećnika SDP-a osuđuje svaki oblik korupcije i nepravilnosti te podržava da se sve okolnosti u potpunosti razjasne. Vijećnici SDP-a u sadašnjem sazivu Gradskog vijeća ni na koji način nisu bili uključeni u ova zbivanja", odgovorila je Ivana Prica Matijaš na upit Hine kako komentira odluku Fonda.

"SDP je u Rijeci okrenuo novu stranicu i gradi budućnost s novim ljudima i novim pristupom."

Matijaš je dodala kako je "izvjesno da je u prošlosti bilo pogrešaka".

"Zbog toga su nam građani na posljednjim lokalnim izborima poslali jasnu poruku. Žele novi i bolji SDP u Rijeci. Upravo tako danas i djelujemo - odgovorno, otvoreno i usmjereno na budućnost,“ rekla je šefica SDP-ovog kluba vijećnika u riječkom Gradskom vijeću.

Gradonačelnica Iva Rinčić je na konferenciji za novinare, govoreći o odluci Fonda, ocijenila kako taj slučaj oslikava način na koji su se provodili kapitalni projekti u Rijeci za bivše vlasti.

Također je rekla da će Rijeka morati vratiti novac jer bivša SDP-ova vlast nije znala ili nije bila sposobna voditi projekte te da je sortirnica trebala biti primjer modernog i učinkovitog projekta, a postala je simbol aljkavosti i korupcije.