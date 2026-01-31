Zbog kaznenih djela u projektu sortirnice, Rijeka mora vratiti gotovo 4 milijuna eura

Radi se o jučer zaprimljenoj odluci o financijskoj korekciji po stopi od 100 posto ugovorenog iznosa prihvatljivih troškova za postrojenje za sortiranje odvojenog otpada, tj. sortirnicu, odnosno o minimalno 3,8 milijuna eura, koji će potencijalno biti uvećani za kamate, a odluka je donesena temeljem pravomoćnih presuda u kojima je utvrđeno počinjenje kaznenih djela.

- Za razliku od jučerašnje izvanredne sjednice Gradskog vijeća, koja se bavila pravno neobvezujućim dokumentom, kojim bi se navodno trebao štititi ustavni poredak, ironijom sudbine, u Grad je jučer došla pravno obvezujuća odluka Fonda - rekla je Rinčić.

Nastavila je da će se Gradsko vijeće uskoro na redovnoj sjednici morati baviti stvarnom zaštitom financijskih interesa građana i Grada, a odluka Fonda znači da će Grad morati vratiti novac jer su pojedinci koristili položaj kako bi drugima, na štetu Grada i građana, pribavili korist.

- Šteta koja gradu prijeti je ogromna, a u svrhu zaštite Grada iskoristit ćemo pravo na pravni lijek, na žalbu - rekla je i dodala da se radi o teoretskoj mogućnosti, a još će se provjeriti odgađa li žalba izvršenje odluke.

Bivša SDP-ova vlast nije znala ili nije bila sposobna voditi projekte

- Ovaj slučaj jasno oslikava način na koji su se provodili kapitalni projekti u Rijeci za bivše vlasti - rekla je Rinčić i dodala da će Rijeka morati vratiti novac jer bivša SDP-ova vlast nije znala ili nije bila sposobna voditi projekte već se, kao i jučer, koncentrirala na ideološke teme svog rada, dok je sortirnica trebala biti primjer modernog i učinkovitog projekta, a postala je simbol aljkavosti i korupcije.

- Kozmetičko nabacivanje antifašističke šminke ne može prikriti štetu napravljenu građanima Rijeke, jedna od njih je i račun za 3,8 milijuna eura, a ostaje pitanje je li to jedina takva odluka, koja će doći u Grad - naglasila je Iva Rinčić i dodala da je takva politika završila i da građani zaslužuju bolje upravljanje gradom.

Zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda podsjetio je da su sredstva za projekt izgradnje sortirnice Grada Rijeci odobrena 2020. Prema odluci, Fond je zaprimio informacije o pravomoćnim presudama, kojima su utvrđena počinjenja kaznenih djela u postupku nabave za projekt sortirnice. Utvrđeno je da je službenik gradske uprave proglašen krivim te da je počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti, zloporabu položaja i ovlasti.

Vivoda je rekao da će analizirati sve posljedice odluke, utvrditi odgovornosti u provedbi projekta i pripremiti plan sanacije i zaštite proračuna Grada Rijeke od daljnje štete.

Na novinarsko pitanje, gradonačelnica je odgovorila kako je sortirnica projektirana tako da ne zadovoljava potrebe, da i sada tako radi te da, ako budu morali vratiti sva sredstva, možda bi trebalo razmisliti o preprojektiranju, da cijeli kapacitet bude u funkciji.

Na pitanje o statusu projekta obnove broda Galeb, gradonačelnica je potvrdila da je SAFU odobrio prolongiranje roka i završetak projekta do kraja godine.

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je u lipnju optužnicu protiv bivše pročelnice riječkog Odjela za komunalni sustav Irene Miličević i nekadašnje direktorice riječke Čistoće Jasne Kukuljan iz afere Sortirnica.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tereti Miličević i Kukuljan da su unatoč internim upozorenjima zaposlenika Grada Rijeke omogućile odabir međimurske tvrtke Tehnix za poslove izgradnje sortirnice u Mihačevoj Dragi, čime je nanesena značajna šteta proračunu EU i hrvatskom državnom proračunu.

EPPO je optužnicu protiv Miličević i Kukuljan podigao u listopadu lani, a njome su bili obuhvaćeni i čakovečki poduzetnik Darko Žagar te Eddy Ropac, nekadašnji suradnik optužene bivše riječke pročelnice, kao i tvrtka Tehnix koja je bila u vlasništvu međimurskog inovatora Đure Horvata, koji je u međuvremenu preminuo pa je postupak protiv njega obustavljen.

Europsko tužiteljstvo je u travnju ove godine, ne navodeći identitete, izvijestio da je Županijski sud na temelju EPPO-ove optužnice proglasio krivim Žagara i tvrtku Tehnix zbog zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u počinjenju tih kaznenih djela u vezi s izgradnjom sortirnice otpada na lokaciji Mihačeva Draga. Nakon nagodbe s tužiteljstvom, Žagar je uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz četverogodišnji rok kušnje, dok Tehnix nakon nagodbe morao platiti kaznu od 400.000 eura. Žagar je kao projektant kojeg je angažirala riječka Čistoća proglašen krivim jer je zajedno sa službenim osobama grada i riječkom Čistoćom manipulirao javnim natječajima kako bi se u postupku javne nabave dovelo u povlašteni položaj unaprijed odabrani Tehnix.

Tužiteljstvo je dodalo da je utvrđeno kako je Tehnix imao privilegirani položaj u postupku javne nabave te da je koristeći taj položaj neosnovano uvećalo cijenu svojih radova za 319.341 euro. EPPO je nakon sudske nagodbe istaknuo kako je Tehnix vratio protupravno stečenu imovinsku korist te da je tvrtka osuđena na novčanu kaznu od 400.000 eura.

Temeljem nagodbe s EPPO-om, u ožujku je osuđen i gradski službenik Eddy Ropac, kojem je Županijski sud u Zagrebu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, a koja je zamijenjena radom za opće dobro.