Klubovi u Hrvatskoj još koriste prskalice kao u švicarskoj tragediji. Roditelji: 'Strepimo!'

Od tragičnog požara u švicarskom baru u kojemu je poginulo više od 40 ljudi prošlo je šest mjeseci, a šampanjske prskalice i dalje se koriste u brojnim klubovima u Hrvatskoj.

- Je li ovo sigurno? Može li nam se dogoditi švicarski scenarij? - obratili su nam se zabrinuti roditelji nakon što su na fotografijama s društvenih mreža vidjeli korištenje spomenutih prskalica, koje su neki klubovi nakon švicarske tragedije sami izbacili iz uporabe.

Tehničke mjere zaštite od požara, kao što su vrsta i broj vatrogasnih aparata, sustav i vrsta hidrantske mreže, obveza instaliranja stabilnih sustav za gašenje požara (prskalice) i načini njihovog korištenja, u nadležnosti su MUP-ovog Ravnateljstva civilne zaštite. Državni inspektorat, pak, provjerava provodi li poslodavac mjere zaštite od požara, je li izradio plan evakuacije i spašavanja te provodi li periodičke vježbe spašavanja.

Kako bi provjerili što kažu o sigurnosti barovima i noćnih klubova za posjetitelje poslali smo upite MUP-u i Državnom inspektoratu. Evo što su nam rekli.

- Od 1. siječnja 2026. do 30. travnja 2026. obavljeno je 16 inspekcijskih nadzora u noćnim klubovima i barovima, a u tim nadzorima su utvrđena četiri prekršaja u provođenju odredbi članka 55. Zakona o zaštiti na radu. Svi prekršaji odnose se na neprovođenje propisane vježbe evakuacije. Za navedene prekršaje su, na temelju Zakona o zaštiti na radu, poslodavcima i odgovornim osobama izrečene i naplaćene propisane novčane kazne - kazali su nam iz Državnog inspektorata, koji su, dakle, prekršaje utvrdili u četvrtini inspekcijskih nadzora.

Budući da Hrvatska kao turistička destinacija naglasak stavlja na sigurnost gostiju i građana, kažu iz MUP-a, inspektori Ravnateljstva civilne zaštite kontinuirano samostalno ili u koordiniranim nadzorima s ostalim inspekcijskim službama te Ravnateljstvom policije obilaze mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi kontrolirajući mjere zaštite od požara.

- Uoči sezone, a naročito tijekom turističke sezone inspektori Ravnateljstva civilne zaštite provode pojačane inspekcijske nadzore nad provedbom mjera zaštite od požara u noćnim i disko klubovima, odnosno ugostiteljskim objektima koji su otvoreni do kasno u noć ili do jutarnjih sati. Inspektori Ravnateljstva civilne zaštite su u prva četiri mjeseca ove godine, odnosno do 30. travnja 2026. obavili 86 inspekcijskih nadzora (75 redovnih i 11 kontrolnih pregleda) nad svim vrstama ugostiteljskih i turističkih objekata (hoteli, moteli, turistička naselja, autokampovi, marine, disko-klubovi i ostali slični objekti). Pri tome je najveći broj nadzora obuhvatio noćne i disko klubove, koncerte i slična mjesta gdje se istovremeno okuplja veći broj ljudi. Prilikom takvih nadzora doneseno je 14 rješenja s ukupno 76 naloženih pojedinačnih mjera za ispravljanje utvrđenih nedostataka. Većih nepravilnosti odnosno kršenja zakonskih odredbi nije bilo, te sukladno tome nije podnesena niti jedna prekršajna prijava - odgovaraju iz MUP-a i dodaju da je prošla godina bila sigurna za sve građane i posjetitelje kad su u pitanju mjere zaštite od požara, a s inspekcijskim nadzorima nastavit će i ove godine.

Nastavljaju da se već kod projektiranja i građenja, rekonstrukcije građevine i prostora mora voditi računa o sigurnosti građevine u slučaju požara.

- Ista se mora osigurati tako da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine te na susjedne građevine, omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno omogući se njihovo spašavanje te zaštita spašavatelja. Ovlašteni projektanti, izrađivači elaborata zaštite od požara i prikaza mjera zaštite od požara određuje podskupinu građevine, požarno opterećenje, zaposjednutost - broj osoba i drugo i na temelju toga projektira pripadajuću konstrukciju (točno određene otpornosti na požar i reakcije materijala na požar), požarno i dimno odjeljivanje, evakuacijske putove, sustave zaštite od požara (sprinkler sustav, hidrantska mreža, odimljavanje i drugo) - kažu.

Uz navedeno, nastavljaju, svi vlasnici, a pogotovo vlasnici noćnih klubova, posebnu pozornost trebaju posvetiti evakuacijskim putovima i izlazima, jesu li potpuno slobodni u punom profilu, otvaranju izlaznih vrata u punom profilu, kao i materijalu kojim su obloženi podovi, zidovi i stropovi i reakciji na požar (negoriv, ne dimi, ne kapa pri gorenju), a vatrogasni pristupi moraju biti slobodni.

Projektirani i ugrađeni sustavi zaštite od požara trebaju biti redovno servisirani i ispravni. To su prije svega sustavi za odvođenje dima i topline, dojavu požara, sprinkler sustava, hidrantske mreže, panik rasvjete, tipkala za isključenje električne energije i vatrogasnih aparata.

- Pirotehnička sredstva kategorije F1 (prskalice, žabice, konfeti i sl.) koja su dozvoljena za uporabu građanima starijim od 14 godina potrebno je koristiti i upotrebljavati sukladno uputi proizvođača koja je sadržana na svakom pirotehničkom sredstvu na način da se ne izazove ozljeđivanje i požar te druge posljedice zbog nepravilne uporabe. Vrlo važno je naglasiti da eventualno izvođenje scenskih efekata u prostoru mogu izvoditi isključivo i samo profesionalni izvođači vatrometa, koji imaju važeće odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova i koji pored odobrenja moraju dobiti i odobrenje za vrijeme i mjesto izvođenja scenskih efekata od nadležne inspekcije za zaštitu od požara - naglašavaju iz MUP-a.

Podsjetimo, u švicarskom baru Le Constellation u skijalištu Crans-Montana u novogodišnjoj noći iskre iz prskalica na bocama šampanjca zahvatile su nezaštićenu zvučnu izolaciju (pjenu) na stropu podrumskog prostora. Zbog korištenja materijala koji nije otporan na vatru, plamen se začas proširio stropom te se prostor vrlo brzo ispunio crnim, toksičnim dimom. U baru je u tom trenutku bilo mnogo više ljudi nego je bilo predviđeno, a iz podruma u prizemlje vodio je samo jedan izlaz prema kojemu su svi nahrupili.

Istraga je pokazala da inspekcija nije provedena u baru od 2019. godine iako bi se sigurnosne mjere trebale provjeravati jednom godišnje.

Sjeverna Makedonija pamti strašan požar u diskoteci ‘Pulse‘ u Kočanima 16. ožujka 2025. Na koncertu popularnog hip-hop dvojca DNK u nekadašnjem skladištu tepiha preuređenom u noćni klub bilo je dvostruko više ljudi od kapaciteta. Oko 2:30 ujutro, tijekom nastupa, aktivirana je scenska pirotehnika. Iskre s prskalica zahvatile su strop obložen lako zapaljivom akustičnom pjenom. U nekoliko sekundi, plamen se proširio, a gusti, otrovni dim ispunio je prostoriju. Nastao je potpuni kaos. Stotine ljudi u panici su jurnule prema jedinom izlazu, jer su druga vrata bila zaključana i blokirana. Mnogi su pregaženi u stampedu. Kasnije se ispostavilo da je klub imao krivotvorenu dozvolu za rad.

Prije dvije godine u karlovačkom noćnom klubu izbio je požar nakon što je eksplodirala boca dok je konobarica palila šank. Tom prilikom četvero ljudi teško je ozlijeđeno, a dvoje lakše, no vatra se nije proširila.