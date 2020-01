Kobe Bryant: Što se dogodilo u hotelskoj sobi 2003. godine?

Kobe Bryant je nakon NBA lige nastavio jednako uspješnu karijeru kao poduzetnik i investitor, ali nikada se nije mogao riješiti najveće mrlje u svom životu - optužbi za silovanje za što ga je 2003. godine optužila tada 19-godišnja djevojka.

Slučaj je došao opet u fokus nakon što je na tu priču na Twitter podsjetila Felicia Sonmez, novinarka Washington Posta, koja je radi tog tvita prvo bila suspendirana, a nakon pritiska kolega i javnosti, kazna je povučena i vraćena je na posao.

U vezi tog slučaja stvari nikada nisu do kraja razjašnjene, presude nije bilo, samo vansudska nagodba, o kojoj nijedna strana svih ovih godina nije puno govorila. No, neki su zapamtili da je nešto oko Bryanta ostalo nerazjašnjeno, pa je tako 2018. godine, samo sedam mjeseci nakon što je dobio Oscara za najbolji kratki animirani film, "Dear Basketball" dobio odbijenicu da bude član žirija na Animation Is Film Festival.

Organizatori su rekli da je to njihovo "ne" za nasilje nad ženama.

Ali, što se to točno dogodilo 2003. godine, nakon koje je Bryant nastavio spektakularnu karijeru, a javnost nikada nije doznala što se zaista dogodilo u Coloradu.

Priča je počela 30. lipnja 2003. godine kada se Bryant prijavio u spa centar Cordillera Lodge u Edwardsu, u državi Colorado. Boravio je tamo radi operacije koljena koju je obavio u obližnjoj klinici.

Kada ga je mlada recepcionerka odvela do sobe, Bryant joj je rekao neka se vrati kasnije i povede ga u obilazak kompleksa, piše NY Times. Vratila se, a Bryant ju je pozvao u svoju sobu. Oboje su kasnije ispričali da su se počeli ljubiti, ali ono što se dogodilo u narednih par minuta postala je tema budućih višegodišnjih rasprava.

Djevojka je rekla policiji da ju je Bryant silovao, a Bryant je rekao da su oboje pristali na seksualni odnos.

Tužitelji su na prvi pogled imali čvrstu optužnicu - prema sudskim dokumentima, pregled djevojke u bolnici je otkrio modrice na vratu kao i ozljede vagine. Njeno donje rublje i Bryantova majica bile su krvave. Bryant je policiji kasnije rekao da nije "eksplicitno tražio njen pristanak".

Gotovo istog trenutka je slučaj protiv Bryanta postao pravi medijski cirkus, najveća optužnica protiv nekog celebrityja nakon O.J. Simpsona. Pomalo očekivano, reputacija žrtve vrlo brzo je postala predmetom rasprava. Bryantova odvjetnica Pamela Mackey je tijekom suđenja pred javnošću šest puta izgovorila njeno ime, iako su policija i tužitelji pokušali sačuvati njenu anonimnost.

Mackeyeva je zatim pokrenula raspravu je li ozljede mogla dobiti "tijekom seksualnih odnosa s tri muškarca u tri dana". To je bio triger i televizijske ekipe su okupirale ulicu ispred kuće žrtvinih roditelja, a njeno ime je iz sudskih krugova u medije procurilo tri puta.

Uskoro je Bryantov slučaj postao puno više od same optužbe za silovanje, odnosno pitanja što se dogodilo u hotelskoj sobi. Priča se počela gledati kroz povijesnu prizmu bijele žene koja lažno optužuje crnog muškarca za seksualno nasilje (djevojka koja je optužila Bryanta bila je bjelkinja), pa se na to još nadovezala stereotipna priča o općenito lažnim optužbama za silovanje.

Uglavnom, tužitelji su pred sam početak suđenja odbacili optužbe, a kao razlog su naveli da žrtva ne želi svjedočiti. Tužba koju je podnijela protiv Bryanta završila je nagodbom, a njezini detalji nikada nisu javno objavljeni.

Nakon toga Bryant je objavio dugačku izjavu, ispričao se djevojci i objasnio da je svjestan njezine percepcije cijelog događaja

- Unatoč tomu što i dalje vjerujem da je ono što se između nas dogodilo bilo na obostrani pristanak, sada mi je jasno da ona nije tada i još uvijek taj incident nije shvatila jednako kao ja. Posebno želim istaknuti da uopće ne smatram upitnima motive ove djevojke - naveo je Bryant, čime je zapravo otišao jedan veliki korak dalje nego mnogi drugi u mnogim drugim sličnim slučajevima i nije dao samo puku blaziranu ispriku.

Nakon što je ova pravna bitka završila i nakon što je cijelu priču ostavio daleko u prošlosti, Bryant je stvorio svoj alter ego - Black Mamba, a svih godina nakon toga postao je veliki donator i podržavao je žene u sportu.