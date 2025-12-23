Obavijesti

KAZNENO PRIJAVILI DVOJICU

Kod Delnica ilegalno odlagali desetke tona otpada i olupina

Piše HINA,
Bez dozvola za prikupljanje i odlaganje otpada, i protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, odlagali su i skladištili razni otpad

Dvojicu muškaraca sumnjiči se da su na širem području Delnica protuzakonito odložili 50 tona raznog metalnog otpada i 90 automobilskih olupina te su obojica kazneno prijavljena zbog ugrožavanja okoliša otpadom, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave primorsko-goranske.

KOMENTIRA: LAURA ŠIPRAK Hrvatska je postala zemlja s više smeća, a manje cvijeća
Hrvatska je postala zemlja s više smeća, a manje cvijeća

Dvojicu hrvatskih državljana, od 27 i 30 godina, sumnjiči se da su od početka ove godine pa do prosinca, na zemljištu na širem području Delnica, na nekoliko katastarskih čestica u državnom i vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, počinili kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom.

Oni su, bez dozvola za prikupljanje i odlaganje otpada, i protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, odlagali i skladištili razni otpad.

STANJE JE OPASNO Hrvatska je postala odlagalište ilegalnog otpada iz Europe! Kraj Mure su bacili 55 tona azbesta
Hrvatska je postala odlagalište ilegalnog otpada iz Europe! Kraj Mure su bacili 55 tona azbesta

Policija je utvrdila da je 30-godišnjak odložio 20 tona raznog metalnog otpada i 60 automobilskih olupina, dok je 27-godišnjak prikupio i uskladištio oko 30 tona raznog metalnog otpada te 30 automobilskih olupina, sve radi stjecanja protupravne imovinske koristi, čime su ugrozili okoliš, navodi se u priopćenju PU primorsko-goranske.

