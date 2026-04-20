Kod Dubrovnika pijan uletio u suprotni smjer: Dobio 1700 eura kazne i zabranu vožnje

Dubrovačka policija je zaustavila vozača koji se u petak u Gornjem Brgatu vozio kružnim tokom vozio u suprotnom smjeru. Prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozilom upravlja 40-godišnjak koji tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,63 promila.





Osim toga, vozač se tijekom vožnje nije kretao sredinom obilježene prometne trake.



- Isključen je iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, nakon čega je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.700,18 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije - priopćila je policija.

