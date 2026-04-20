U KRUŽNOM TOKU

Kod Dubrovnika pijan uletio u suprotni smjer: Dobio 1700 eura kazne i zabranu vožnje

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Policija

Dubrovačka policija je zaustavila vozača koji se u petak u Gornjem Brgatu vozio kružnim tokom vozio u suprotnom smjeru. Prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozilom upravlja 40-godišnjak koji tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,63 promila.

DOBIO KAZNU Skupi đir po Umagu: Mladić (22) jurio na prejakom romobilu. Policija mu našla i drogu
Skupi đir po Umagu: Mladić (22) jurio na prejakom romobilu. Policija mu našla i drogu



Osim toga, vozač se tijekom vožnje nije kretao sredinom obilježene prometne trake.

- Isključen je iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, nakon čega je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.700,18 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije - priopćila je policija.
 

ESKALACIJA BIBI se ispričao zbog Isusovog kipa. Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu
IZ MINUTE U MINUTU

ESKALACIJA BIBI se ispričao zbog Isusovog kipa. Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome
ATOMSKA SENZACIJA!

Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome

NOVI EXPRESS Macronova nova doktrina želi povećati preživljavanje nuklearnih zračnih snaga disperzijom zrakoplova (s nuklearnim naoružanjem) po različitim točkama u Europi, spominje se i Hrvatska...

