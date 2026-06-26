Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, rekla je policija....
Kod Đurđevca prijetio drugom muškarcu. Našli mu pušku, pištolj i minu! Uhitili su ga
Koprivničko-križevačka policija objavila je kako su policajci iz Đurđevca dovršili kriminalističko istraživanje nad muškarcem (74) sa šireg đurđevačkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Prijetnja“ i „Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari“.
- Sumnja se da je osumnjičeni tijekom ove godine prijetio oštećenom 63-godišnjaku s đurđevačkog područja - rekla je policija.
Dodaju da je tijekom istraživanja od osumnjičenog oduzeta ručno izrađena puška, pištolj, jedna tromblonska kumulativna mina i tri komada streljiva, a koje oružje je nedozvoljeno posjedovao.
- Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela protiv osumnjičenika će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku - zaključili su iz policije.
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