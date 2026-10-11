KOD OTPADA U Gospiću su postavili mjernu postaju koja prati kvalitetu zraka

Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala, kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su u nedjelju iz Ličko-senjske županije.

"Postaja će služiti za mjerenje lebdećih čestica PM2,5 i PM10, a u prikupljenim uzorcima analizirat će se i metali. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala'', navodi se u priopćenju.

Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Pri odabiru mjesta uzorkovanja, dodaje se, uzeti su u obzir smjerovi vjetra kako bi se moglo pratiti eventualno širenje prašine i čestica.

Mjernu postaju su na zahtjev Grada Gospića postavili stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Na lokaciji će ostati tijekom cijele sanacije ilegalnog odlagališta kako bi se pratio njezin mogući utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, istaknuo je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.

Foto: Ličko-senjska županija

Ličko-senjski župan Ernest Petry rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će, u suradnji s Fondom, osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.

"Postavljanjem opreme započinje novo razdoblje praćenja kvalitete zraka na ovoj lokaciji. Rezultati mjerenja i analiza trebaju dati odgovor o koncentracijama čestica i prisutnosti metala te poslužiti kao osnova za procjenu stanja tijekom sanacije nelegalno odloženog otpada u Gospiću'', stoji u priopćenju. Zamjenik gradonačelnika Gospića Ivica Kovačević najavio je svakodnevno praćenje kvalitete zraka te dostupnost relevantnih podataka građanima gotovo na dnevnoj bazi.