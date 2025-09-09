Obavijesti

News

KOD POREČA

Kod Poreča ga uhvatili pijanog i bez vozačke: Policija mu je oduzela auto, a čeka ga i zatvor

Piše Iva Tomas,
Osim toga, nema položen vozački ispit nijedne kategorije. Muškarac je već ranije kažnjavan za iste prekršaje

Porečka policija u ponedjeljak je oko 20:20 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći kod Svetog Lovreča, a nastala je materijalna šteta. Vozač (52) auta pulskih registracija nije držao razmak te je udario u stražnji dio auta također pulskih registracija, kojega je vozila žena (62), piše istarska policija.

Policija je utvrdila da je muškarac bio pijan, a vozio je s 1,46 promila. Osim toga, nema položen vozački ispit nijedne kategorije. Muškarac je već ranije kažnjavan za iste prekršaje. Policija mu je privremeno oduzela automobil. Zadržali su ga u policijskim prostorijama dok se nije otrijeznio.

Zbog prekršaja koje je počinio, protiv njega je pokrenut prekršajni postupak, a prijeti mu i novčana kazna od 850 eura i kazna zatvora od 60 dana.

