Obavijesti

News

Komentari 0
PAO I PREMINUO?

Šok u Istri: Našli tijelo muškarca

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Šok u Istri: Našli tijelo muškarca
Foto: PU istarska

Dežurna mrtvozornica je pregledom utvrdila kako se na tijelu nalaze ozljede koje se dovode u vezu s padom.

Istarska policija u ponedjeljak ujutro dobila dje dojavu da je u uvali Tunarica na području Raše pronađeno mrtvo tijelo starije muške osobe, zasad nepoznatog identiteta.

Dežurna mrtvozornica je pregledom utvrdila kako se na tijelu nalaze ozljede koje se dovode u vezu s padom.
 
Mrtvo tijelo prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije i utvrđivanja identiteta.
 
Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025