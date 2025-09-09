Dežurna mrtvozornica je pregledom utvrdila kako se na tijelu nalaze ozljede koje se dovode u vezu s padom.
PAO I PREMINUO?
Šok u Istri: Našli tijelo muškarca
Istarska policija u ponedjeljak ujutro dobila dje dojavu da je u uvali Tunarica na području Raše pronađeno mrtvo tijelo starije muške osobe, zasad nepoznatog identiteta.
Dežurna mrtvozornica je pregledom utvrdila kako se na tijelu nalaze ozljede koje se dovode u vezu s padom.
Mrtvo tijelo prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije i utvrđivanja identiteta.
Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
