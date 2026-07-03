Kod Rešetara 'digao' motor na zadnji kotač pa pao: Ima teške ozljede. I suputnica je u bolnici

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak navečer u Adžamovcima, gdje je teško ozlijeđen motociklist (29) nakon što je tijekom vožnje podigao motocikl na stražnji kotač i izgubio nadzor nad vozilom. Nesreća se dogodila oko 19.55 sati. Očevidom je utvrđeno da je 29-godišnjak tijekom vožnje izvodio opasni manevar, odnosno vozio na stražnjem kotaču, zbog čega je motocikl počeo zanositi te su vozač i putnica (27) pali na kolnik.

Motocikl se potom nastavio nekontrolirano kretati, sletio s ceste i udario u rub betonskog kolnog ulaza. Dijelovi motocikla pritom su oštetili poštanski sandučić u vlasništvu 60-godišnjaka, a vozilo se na kraju zaustavilo u odvodnom kanalu.

Oboje su prevezeni u bolnicu u Novoj Gradiški, gdje je 29-godišnjaku utvrđena teška tjelesna ozljeda, dok je 27-godišnja putnica lakše ozlijeđena te je nakon liječničke obrade puštena kući.

Alkotestiranjem je kod vozača utvrđeno 0,54 promila alkohola u organizmu. U bolnici su mu uzeti dodatni uzorci radi analize, a nakon pristizanja nalaza policija će protiv njega podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom sudu.

Iz policije ponovno upozoravaju motocikliste da izbjegavaju opasne manevre poput vožnje na stražnjem kotaču, prebrzu i agresivnu vožnju te slalom između vozila. Ističu kako takvo ponašanje ozbiljno ugrožava život vozača, putnika i svih ostalih sudionika u prometu.