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U BOLNICI JE

Teška prometna u Kalima: Izlazio s parkirališta pa pokosio motociklista, teško je ozlijeđen

Piše Ivan Jukić,
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Teška prometna u Kalima: Izlazio s parkirališta pa pokosio motociklista, teško je ozlijeđen
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Vozač nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska te je udario u motocikl zagrebačkih registracija kojim je upravljao 29-godišnjak

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak oko podneva u mjestu Kali na otoku Ugljanu. U sudaru auta i motocikla teško je ozlijeđen motociklist (29). Naime, nesreća se dogodila oko 12 sati u Otočkoj ulici kada se vozač (56) auta zadarskih registracija uključivao s parkirališta na cestu. Pritom nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska te je udario u motocikl zagrebačkih registracija kojim je upravljao 29-godišnji hrvatski državljanin.

Motociklist je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, no unatoč tome zadobio je teške tjelesne ozljede. Hitno je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili težinu ozljeda.

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Policija je na mjestu nesreće obavila očevid, a protiv vozača (56) provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

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