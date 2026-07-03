Teška prometna u Kalima: Izlazio s parkirališta pa pokosio motociklista, teško je ozlijeđen

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak oko podneva u mjestu Kali na otoku Ugljanu. U sudaru auta i motocikla teško je ozlijeđen motociklist (29). Naime, nesreća se dogodila oko 12 sati u Otočkoj ulici kada se vozač (56) auta zadarskih registracija uključivao s parkirališta na cestu. Pritom nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska te je udario u motocikl zagrebačkih registracija kojim je upravljao 29-godišnji hrvatski državljanin.

Motociklist je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, no unatoč tome zadobio je teške tjelesne ozljede. Hitno je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili težinu ozljeda.

Policija je na mjestu nesreće obavila očevid, a protiv vozača (56) provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.