Kod Sl. Broda: Vozilo završilo na krovu, vozač ostao prikliješten

U ranim jutarnjim satima u subotu, u 4:59, zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u Živikama, u kojoj je vozilo završilo na krovu, a jedna osoba ostala prikliještena u vozilu. Na mjesto događaja izašlo je jedno vatrogasno vozilo sa šest vatrogasaca DVD Oriovac, koji su sudjelovali u intervenciji i zbrinjavanju posljedica nesreće.

Intervencija je završena u 6:32 sati, nakon čega su se vatrogasci vratili u vatrogasni dom.

Foto: DVD Oriovac

O uzroku i okolnostima nesreće policija će naknadno izvijestiti javnost.