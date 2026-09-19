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POMOGLI VATROGASCI

Kod Sl. Broda: Vozilo završilo na krovu, vozač ostao prikliješten

Piše Franjo Lepan,
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Kod Sl. Broda: Vozilo završilo na krovu, vozač ostao prikliješten
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Foto: DVD Oriovac
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Intervencija je završena u  6:32 sati, nakon čega su se vatrogasci vratili u vatrogasni dom...

U ranim jutarnjim satima u subotu, u 4:59, zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći u Živikama, u kojoj je vozilo završilo na krovu, a jedna osoba ostala prikliještena u vozilu. Na mjesto događaja izašlo je jedno vatrogasno vozilo sa šest vatrogasaca DVD Oriovac, koji su sudjelovali u intervenciji i zbrinjavanju posljedica nesreće.

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 Intervencija je završena u 6:32 sati, nakon čega su se vatrogasci vratili u vatrogasni dom. 

Foto: DVD Oriovac

 O uzroku i okolnostima nesreće policija će naknadno izvijestiti javnost.

Foto: DVD Oriovac

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