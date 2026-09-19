Sudar dvaju vozila u Novom Zagrebu, ima i ozlijeđenih, svjedok: 'Gadno je izgledalo'

Bila su dva automobila. Vidio sam da je jednome bio smrskan prednji kraj, čini se da su se frontalno sudarili. Nadam se da nema teško ozlijeđenih, kazao nam je čitatelj koji je oko 10 sati prolazio Avenijom Većeslava Holjevca u blizini Brodarskog instituta u Zagrebu.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su oko 9.35 sati dobili dojavu o sudaru dvaju osobnih automobila na križanju Sortine ulice i Avenije i Većeslava Holjevca u Novom Zagrebu.

Prema prvim informacijama, u nesreći je ozlijeđena jedna osoba, policijski očevid je u tijeku, a prometuje se usporeno jednim trakom.