Kod troje dalmatinskih dilera policija našla hrpu amfetamina, marihuane, kokaina, ectasyja...

Splitsko-dalmatinska policija dovršila je tri odvojena kriminalistička istraživanja protiv trojice dilera iz Omiša, Rašćana i Kaštela kod kojih su pronašli i oduzeli drogu, dok su oni završili u istražnom zatvoru.

Prvo kriminalističko istraživanje policijski službenici proveli su nad 20-godišnjakom s područja Kaštela.

- U utorak, 11. kolovoza 2026. tijekom postupanja na području Kaštela, policijski službenici su od 20-godišnjaka oduzeli 526 grama marihuane i 26,2 grama kokaina namijenjeno daljnjoj preprodaji. Uhićen je i nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku - priopćila je PU splitsko-dalmatinska. Sudac istrage mu je odredio istražni zatvor.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Zatim su policajci iz Policijske postaje Omiš prilikom pretrage doma 24-godišnjaka u Dugom Ratu pronašli i oduzeli 727,59 grama amfetamina i 134 grama marihuane. Oduzeli su mu i digitalnu vagu za precizno mjerenje koja je na sebi imala tragove droge.

Uz pronađeno drogu utvrdili su i da je 7. kolovoza 2026. oko 22.45 sati među skupinom ljudi upalio pirotehničko sredstvo "bengalku", radi čega su ga i prekršajno sankcionirali sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Nakon dovršenog istraživanja 24-godišnjaka su uz kaznenu prijavu predali pritvorskom nadzorniku, nakon čega su mu odredili istražni zatvor.

"Dolijala" je i 28-godišnjakinja, koju su policijski službenici grupe za pojačano suzbijanje droga jučer 13. kolovoza 2026. u vozilu zaustavili na području Rašćana. Vozačica je odbila obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu, a nije kod sebe imala ni osobe dokumente, vozačku dozvolu i osobu iskaznicu. Utvrdili su da posjeduje drogu i oduzeli joj 28 smotuljaka napunjenih kokainom, sveukupne težine 21 gram, 120 eura i mobilni telefon.

U nastavku istraživanja utvrdili su da i u domu kojeg koristi posjeduje drogu te su joj oduzeli tri vrećice s 23 grama kokaina, 39 tableta droge MDMA Ecstasy, digitalnu vagu za precizno mjerenje s vidljivim ostacima kokaina i novac.

I nju su, nakon dovršenog istraživanja, uz kaznenu prijavu predali pritvorskom nadzorniku, a suda istrage odredio joj je istražni zatvor.