Kod Varaždina prali lovu. Od cifre će vam se zavrtjeti u glavi

Policija je prijavila dvojicu osumnjičenika u dobi od 73 i 38 godina za pranje novca, nakon što je preko računa njihove tvrtke prošlo više od milijun eura i gotovo 100 tisuća švicarskih franaka, priopćila je u utorak Policijska uprava varaždinska.

Policija navodi da su osumnjičeni, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Ivanca, od 12. lipnja do 30. srpnja 2025. godine s još jednom zasad nepoznatom osobom sudjelovali u transakcijama novca stečenog na nezakonit način.

Prema sumnjama istražitelja, na račun društva zaprimali su novac bez stvarnog poslovnog odnosa s tvrtkama i osobama iz inozemstva, nakon čega su sredstva prosljeđivali pravnim i fizičkim osobama van Hrvatske.

U tom je razdoblju na račun društva kroz više desetaka međunarodnih doznaka uplaćeno oko 1.027. 295 eura i 99.700 švicarskih franaka.

Protiv dvojice osumnjičenika policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pranja novca za koje zakon predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora.