Mrtav pijan divljao autom u Virovitici! Imao je 2,35 promila

Usred bijela dana, pijani 55-godišnjak imao je 2.35 promila u krvi kad je sjeo za volan u Virovitici. Policija ga je zaustavila oko 15 sati jer se automobilom nije kretao uz desni rub ceste, a kad su ga policajci alkotestirali, pokazalo se da je itekako pretjerao s alkoholom. Zbog velike količine alkohola i mogućnosti da bi mogao nastaviti voziti, muškarca su uhitili.

Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, a prijeti mu novčana kazna između 1320 i 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Uz to bi mogao ostati i bez vozačke dozvole na najmanje tri mjeseca te dobiti šest negativnih bodova, priopćila je policija.