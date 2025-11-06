Obavijesti

News

POLICIJA GA UHITILA

Mrtav pijan divljao autom u Virovitici! Imao je 2,35 promila

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Mrtav pijan divljao autom u Virovitici! Imao je 2,35 promila
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prijeti mu novčana kazna između 1320 i 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Uz to bi mogao ostati i bez vozačke dozvole na najmanje tri mjeseca

Usred bijela dana, pijani 55-godišnjak imao je 2.35 promila u krvi kad je sjeo za volan u Virovitici. Policija ga je zaustavila oko 15 sati jer se automobilom nije kretao uz desni rub ceste, a kad su ga policajci alkotestirali, pokazalo se da je itekako pretjerao s alkoholom. Zbog velike količine alkohola i mogućnosti da bi mogao nastaviti voziti, muškarca su uhitili.

10 znakova koji otkrivaju da imate problem s alkoholom

Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, a prijeti mu novčana kazna između 1320 i 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Uz to bi mogao ostati i bez vozačke dozvole na najmanje tri mjeseca te dobiti šest negativnih bodova, priopćila je policija.

