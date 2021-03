Novinari Vilim Cvok i Hajrudin Merdanović u knjizi 'Hrvatska u kokainskom ruletu smrti' otkrili su puteve droge u Hrvatsku. Donosimo vam jedan dio iz hit knjige nakon vijesti o otkriću 73 kile kokaina među bananama u Opuzenu i padu hrvatsko-ekvadorske mafijaške veze.

Kokain šmrču svi. Političari, novinari, liječnici, odvjetnici, poduzetnici, mafijaši pa čak i zatvorenici koji se pri tome još i snimaju. Troše ga mladi željni zabave i provoda, prostitutke na orgijama na jahtama, već godinama se vuku linije bijelog po noćnim klubovima uz zvuke DJ Krmka „cijelo selo šmrče bijelo“.

Jer kokain već odavno nije droga samo za bankare, menadžere i poslovne ljude. Gram se na malo već godinama prodaje po cijeni od 500 do 700 kuna, a dovoljan je za dvije-tri osobe pa se tijekom vikenda brojni često odluče na takvu vrstu provoda. Da se upravo vikendom kokain troši puno više nego radnim danima pokazale su i analize otpadnih voda u Zagrebu. Opsežna analiza otpadnih voda na tragove droga iz 73 grada iz 20 EU zemalja pokazala je 2019. godine da se na području Zagreba dnevno "potroši" skoro tri puta više kokaina nego prije pet godina. I tako značajna potrošnja, iznose stručnjaci, nije samo u Zagrebu već i u ostalim dijelovima Hrvatske.

I estrada voli "povući"

U estradnim vodama droge uvijek ima.

- Rokeri su bili miljenici komunizma, miljenici režima, za razliku od nas narodnjaka, i sve su tada imali. Tada su oni pušili drogu, a mi smo narodnjaci pili rakiju, viski, vino itd. No poslije ovog rata narodnjaci su počeli pušiti i šmrkati, a rokeri piti rakiju. To je živa istina. Doživio sam da šmrče i moja generacija, svi šmrču. Od deset kolega, preda mnom petorica šmrču. Ja ih sve naružim, hajd' da je tko mlađi, ali svaki od njih ima pet banki. Jedan od njih mi je rekao kada sam ga naružio: "Što ima veze. I Clinton povuče koji put"- rekao je Halid Bešlić 10. travnja 2008. godine u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

"Koka - omiljena hrvatska rekreativna politička ptica pjevica", napisala je bivša ministrica i saborska zastupnica Mirela Holy, u svojoj knjizi 'Vražica nosi Pradu, a bogovi konfekciju'.

"Postoji nevjerojatno veliki broj onih kojima je koka omiljena rekreacija. Toliko omiljena da na sjednice saborskih tijela dolaze s tragom ‘bijelog’ na nosu. Pa se kolegicama i kolegama nemušto opravdavaju da im je ostao trag šećera u prahu od krafne koju su netom smazali. Toliko omiljena da budu hospitalizirani jer im se od omiljenog udisanja ‘čarobnog praha’ doslovno raspadne pregrada nosa.", napisala je Holy, koja nikada nije otkrila tko je to po Saboru vukao linije bijeloga.

Tragovi kokaina u izbornoj noći u stožerima političkih stranaka

U Expressu broj 75 od 9. prosinca 2011. godine objavljeni su šokantni podaci koje je prikupio novinarski istraživački tim koji je u izbornoj noći 4. prosinca 2011. godine u gotovo svim izbornim stožerima pronašao tragove marihuane, a u nekima i kokaina. U ženskom WC-u stožera HDZ-a nađeni su tragovi teških droga, a u stožeru Koalicije sintetičkih droga.

Naime, reporteri su testirali izborne stožere Kukuriku koalicije, HDZ-a, Hrvatskih laburista, HSLS-a, HSS-a, HSP-a, SDSS-a, Ljube Jurčića i Milana Bandića. Jedino u stožeru HSP - a nisu pronašli narkotike. Testovi su pokazali da su žene u stožeru Koalicije bile na marihuani i „speedu“, a muškarci uz to što su pušili „travu“, šmrkali su i kokain. U HDZ-ovu stožeru situacija je bila suprotna. Na teškim drogama bile su žene, a muškarci su se uzdali u marihuanu.Jasno, ne može se tvrditi da su drogu šmrkali i pušili upravo članovi stranaka, jer su u stožerima osim političara bili i njihovi gosti, obitelj i prijatelji, novinari i razni znatiželjnici, no članova stranaka bilo je uvjerljivo najviše.

Kokain dovodi do privremene eksplozije energije pa ga ljudi često troše na orgijama. U Hrvatskoj su već godinama u trendu kokainske orgije na jahtama diljem Jadrana.

Unajmljuju se jahte, ukrcaju prostitutke i kreće se u provode. "Kad sam tek počela, toliko sam na jahti na Hvaru povukla kokaina da sam po palubi skakala u sandalama dva sata u komadu. Sutradan, kad su svi došli k sebi, vlasnik je toliko poludio da mi je najprije opalio šamar, potekla mi je krv iz nosa, danima sam imala masnicu, a onda pobacao sve cipele, moje i mojih kolegica, u more. Nije nam ništa platio, napravila sam mu štetu u tisućama eura", rekla je mlada brineta za tjednik Express u srpnju 2015.

"Vikend-zabave na jahtama ili u vikendicama su specifične. Sve je uvijek puno cuge, hrane, droge, svira glasna glazba, recimo na brodu se pusti do maksimuma, kako se ne bi čulo što se radi u sobama u potpalublju, jer bilo je situacija kad su na brodu bile i žene, poslovne partnerice, prijateljice, što već, one su iz nekog razloga važne organizatoru", kaže djevojka. "Na takvim mjestima se danas sklapaju milijunski poslovi, kupuju se političari, svega sam se nagledala. Misle da sam glupa, da ne kužim da je riječ o državnim firmama, o našim novcima. Nevjerojatno!" pojasnila je tada sugovornica s jahte.

Političare časte građevinski poduzetnici i direktori

Najdarežljiviji su građevinski poduzetnici i direktori velikih poduzeća. Političari uglavnom nemaju novca, njih s curama časte ovi prvi ili drugi. Političari su i najdosadnija klijentela. Jedan mi je prije nego što se išta dogodilo pričao o nijansama gospodarskog programa njegove stranke i ostalih. Bože sačuvaj. Sportaši su najgori od svih. Grubi su, bahati, neugodni, vulgarni, nemaju granicu, i misle da za svoj novac mogu dobiti baš sve što žele. Upoznala sam nekolicinu za koje mogu reći da naginju gospodi, ako se oni uopće mogu nazvati tim terminom. Drogiraju se više od ikoga, uvijek imaju kokain sa sobom, barem ovo što sam ja imala prilike vidjeti. Gori od njih su još samo balavci, pripadnici zlatne mladeži. Sportaši vole cure iz Srbije i Crne Gore. Srpkinje su razuzdane, i s njima je uvijek dobra zabava. Naše cure su, istina, dosta uštogljene, pogotovo kad su u pitanju ‘razvikane’, javnosti poznate Hrvatice. One stalno gledaju snima li ih netko mobitelom i drže se rezervirano sve do samog čina. Neke su se cure zeznule jer su s usporedo s ovim gradile karijeru modela, pjevačice, glumice, hostese, voditeljice... A ne ide to zajedno", kaže brineta.

'Kvaliteta je pala, prije je postojao kodeks...'

Cijena grama kokaina na malo već je petnaestak godina ista, a čistoća nikad bolja. No krajnji konzumenti znaju dobiti “robu“ razrijeđenu puderima, punilima, tabletama...

- Uglavnom nazoveš dilera i s njim se dogovoriš oko preuzimanja no kako je danas policija puno bolje tehnički i informatički opremljena svi su dosta oprezni. U svakom kvartu u Zagrebu postoji barem tri-četiri dilera. A u svakom malo većem kvartu postoji jedan ili dva glavna i tri –četiri manja dilera. U svakom jačem kafiću, kad se u toaletu vidi limić ili pločica na umivaoniku, to ne služi za ostavljanje mobitela kako mnogi misle, već je to pločica za povući, za bijelo - pojašnjava nam čovjek koji se desetljećima kreće u krim miljeu.

- To ne znači uvijek da gazda ima neke veze s drogom, ili da je on prodaje, već može značiti da ima takvu klijentelu i da iz respekta prema njima to mora imati- pojašnjava sugovornik. No iako je posljednjih godina svijet pogodila eksplozija proizvodnje kokaina i iako je, prema izvješću Europskog nadzornog centra za drogu i ovisnost (EMCDDA) kokain posljednjih godina nikad čišći, naš sugovornik tvrdi da to baš i nije slučaj:

- Kvaliteta kokaina je puno slabija danas nego što je bila 1990-ih. Prije je postojao kodeks da bi se roba dostavljala u papirnatim paketićoma i prije kupoprodaje bi uzeo malo na prst i probao robu. Sada se droga pakira u najlon i tek kad ga otvoriš znaš što si kupio, a danas se miješa svašta. To više nije to - zaključuje naš sugovornik koji je 1990-ih trošio i više grama tijekom večeri.

Tijekom 1990-ih u Zagrebu se točno znalo odakle dolazi dobra roba, tko donosi dobru robu i gdje se nalazi s tim ljudima. Kad bi se kokain kupio onda bi se prepakiravao i trošio po stanovima, a u njima je bilo svega .

Kraj prvog dijela...

*Knjiga Vilima Cvoka i Hajrudina Merdanovića ‘Hrvatska u kokainskom ruletu smrti’ može se kupiti u knjižarama po cijeni od 99 kuna.