Kolakušić tvrdi: HDZ je drugim kandidatima podijelio potpise...

Očekivanja u finalu kampanje, kazao je Mislav Kolakušić u emisiji Novi dan N1 televizije, podijeljena.

- Očekivao sam da ćemo se na ovim izborima naći samo mi kandidati koji su uistinu prikupili potpise, nas četiri - pet kandidata, ali HDZ je drugim kandidatima podijelio potpise. Što se dogodilo? Jednostavno zapakirate 1000 potpisa u jednu kuvertu, 100 potpisa u drugu. To je sve jedna velika obmana... Mi znamo, imali smo štandove i znamo da na štandovima nikoga nije bilo.

Znam da većina kandidata nije mogla prikupiti potpise ni na koji način - kazao je te se požalio i na neravnopravan medijski tretman kandidata.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

'Oni troše novac građana, sram ih bilo!'

Istaknuo je kako svi mediji Svi mediji objavljuju i rade naslovnice od nečijih objava na Facebooku.

- Od njihovih objava na Facebooku radi se stotinjak reportaža, od moje niti jedna. Niti jedna televizija nije nikad prenijela moj govor u Europskom parlamentu... - požalio se Kolakušić.

Troškove kampanje Kolinde Grabar Kitarović, Miroslava Škore i Zorana Milanovića prokomentirao je riječima

- Da su oni potrošili svoj novac, ali oni troše novac građana, sram ih bilo!

Na pitanje zašto ne sudjeluje u klasičnoj kampanji kao ostali kandidati, rekao je:

- Ja sam Hrvatsku obišao dva puta. Nastupam točno onoliko koliko mislim da treba. Kandidatima se predbacuje da nisu iznijeli program. U svim tim nastupima ja pokušavam, ali onda me se prekine.O mojim stavovima i programu možete vidjeti sve na Facebooku.Ovo je moderan svijet, ovo je moderno doba. Vi da biste s nekim komunicirali, ne morate otići u njegovu kuću - naglasio

je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kolakušić je objasnio kako će u Hrvatskoj koja nema nikakvu proizvodnju i nikakvo gospodarstvo i samo se zadužuje - doći do financijske propasti

- Ako se građani ipak osvijeste i izađe 60 posto građana na ove izbore, mogao bih ući u drugi krug. Građani se jednostavno vole šaliti i sad su spremni za šalu. Dragi moji građani, približava se trenutak da će za veliki broj građana biti gore nego ikad. Možemo li mi izdržati da imamo jednog zaposlenog na jednog umirovljenika? Mi sad imamo milijun i petsto tisuća zaposlenih, od toga tristo tisuća u javnoj i državnoj upravi. Ako sada ne napravimo ogroman zaokret, naći se u situaciji kada će biti prekasno - kazao je.

'Ako Juričan odnese 2 posto, on će biti zaslužan za pobjedu HDZ-a'

Pozvao je građane da izađu na izbore.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Onaj koji dobije mandat, samo on ima pravo dalje voditi političku priču. Da opet ne dođe do raspršivanja glasova. Zato sam ja i rekao, ako ne dobijem 600 tisuća glasova, moja opcija ne ide na parlamentarne izbore jer to nema smisla. Dobiti 10 - 15 zastupnika u Saboru i glumiti Most, to nema nikakve perspektive. Više će doprinijeti ostanku na vlasti ova zafrkancija kandidata nego ovi koji će direktno glasati za HDZ. Ako gospodin Dario Juričan odnese 2 posto, on će jednako tako biti zaslužan za pobjedu HDZ-a - rekao je Kolakušić.

Rekao je kako on ima oko 200 tisuća sigurnih glasača, "što je malo".

- Mi cijelo vrijeme u zakonodavnom pogledu izmišljamo toplu vodu. Apsolutno svi kvalitetni zakoni u svijetu već su napisani. Za prevođenje zakona vam treba iznimno malo vremena. Jedini problem koji se može ovim promjenama pojaviti jest prikupljanje potpisa za referendum, jer je za to potrebno 3 milijuna kuna. Građanske inicijative će morati ići u izmjene Ustava - objasnio je.

'Sučeljavanje 11 kandidata je najobični cirkus'

Građani se trebaju uključiti, smatra, ukoliko se dovoljno građana uključi, onda su promjene moguće.

- Mi smo bili treća opcija u Republici Hrvatskoj, treća opcija ima 85 tisuća. Jesu li građani meni okrenuli leđa - jesu, jesu li okrenuli leđa HDZ-u - jesu. Možda jesu, možda nisu..

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Kolakušić smatra da je sučeljavanje 11 kandidata 'najobičniji cirkus'

- Vjerujem da će Kolinda Grabar-Kitarović doći na sučeljavanje na HRT. To nije nikakvo sučeljavanje, to je najobičniji cirkus jer će tamo biti 11 kandidata. Građani neće moći saznati ništa o kandidatima- Jedino sučeljavanje koje ima smisla je između dva, tri, četiri kandidata - istaknuo je.

Napravit će tri ključna koraka ako osvoji vlast

- Prvi je velika podrška građana. Drugi je referendum o izbornom sustavu - većina premijera nema nikakvu izbornu podršku. Izvršna vlast bit će podijeljena i bit će djelomično u rukama predsjednika, a djelomično u rukama premijera te dijelom građana u smislu predlaganja inicijativa. To da ako se da vlast u ruke jedne osobe da će doći do diktature, to su takve laži. Mi moramo postati republika, mi smo zarobljeni.Kod nas 25 godina već jedna osoba bira tko će biti portir u školi, itd.