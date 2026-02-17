Obavijesti

DORH provodi izvide o tome je li župan Željko Kolar pogodovao investitoru u solarne elektrane!

Piše Ivan Pandžić,
Klanjec: Željko Kolar glasao na unutarstranačkim izborima | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Još u rujnu smo prvi pisali da su dozvole za pet velikih solarnih elektrana izdane bez potrebnog energetskog odobrenja, što je protivno zakonu. Nakon toga, Ministarstvo graditeljstva je utvrdilo da je to točno...

Dobili smo i neslužbenu potvrdu da DORH provodi izvide oko slučaja solarnih elektrana u Zagorju, odnosno jesu li župan Željko Kolar(SDP) i županija pogodovali investitoru Dubravku Posavcu čije tvrtke su dobile lokacijske dozvole od županije. 

Još u rujnu smo prvi pisali da su dozvole za pet velikih solarnih elektrana izdane bez potrebnog energetskog odobrenja, što je protivno zakonu. Nakon našeg inzistiranja na odgovorima da se to provjeri, Ministarstvo graditeljstva je provelo nadzor i utvrdilo da je svih pet dozvola izdano nezakonito. Naknadno su utvrdili isto za još dvije dozvole tvrtki istog investitora. 

Na osnovu tih dozvola, investitor je krenuo u izvlaštenje privatnog zemljišta za svoje projekte. Radi se o ukupno 1,1 milijun četvornih metara zemljišta. 

I nakon potvrde o nezakonitostima, župan ni nakon dva mjeseca nije postupio po zahtjevima grada Pregrade i Zabočana, obnovio postupak i tako stavio dozvole van snage. 

O tome smo detaljno pisali i ovaj tjedan. 

