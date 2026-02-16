Obavijesti

News

Komentari 8
SPORNE DOZVOLE

Afera solari: Župan Kolar već odavno zna da je pogriješio

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Afera solari: Župan Kolar već odavno zna da je pogriješio
1
Foto: Zeljko Hladika/Pixsell

Još prije dva mjeseca i Ministarstvo gospodarstva odgovorilo mu je o dozvolama. U tom odgovoru jasno se i nedvosmisleno navodi da je za izdavanje lokacijskih dozvola za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi potrebno energetsko odobrenje

Admiral

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar (SDP) prošli nam je tjedan odgovorio kako čeka s postupcima vezanim za nezakonite dozvole koje je izdala njegova županija jer čeka precizne odgovore i Ministarstva gospodarstva. Također, čeka dodatna mišljenja pravnog tima koji je angažirao. Međutim, 24sata su imala uvid u odgovor Ministarstva gospodarstva koji je županiji u povodu njihova upita poslan još 17. prosinca, odnosno prije dva mjeseca. U tom odgovoru jasno se i nedvosmisleno navodi da je za izdavanje lokacijskih dozvola za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi potrebno energetsko odobrenje. Taj dokument ključan je za pet sunčanih elektrana tvrtki Dubravka Posavca, koji je počeo izvlaštenja. Inače, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva proglasilo je nezakonitim i tih pet dozvola, ali i dodatno dvije dozvole za sunčane elektrane Zabok 1 i 2.

POBUNA U ZAGORJU Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

No pet dozvola koje su izdane u studenom 2022. specifične su jer je tad već na snazi bio zakon koji propisuje da je potrebno energetsko odobrenje. Za to energetsko odobrenje potrebno je imati i pravni interes, odnosno pojednostavljeno, investitor je morao u slučaju gradnje na privatnom zemljištu dokazati da je vlasnik tog zemljišta ili da ima ugovore o zakupu. Posavec to nije imao nego je nakon dobivanja lokacijskih dozvola pokrenuo izvlaštenje. I to je bit na koju su 24sata upozorila još jesenas. Županija nam je tad odgovorila da energetsko odobrenje nije potrebno i da su dozvole zakonite. Ministarstvo gospodarstva u dopisu iz prosinca izravno odgovara Kolaru kako je za dozvole izdane nakon stupanja na snagu novih pravila potrebno energetsko odobrenje. Priložilo je i popis tvrtki te projekata koje su prije pokrenule procedure, pa idu prema drukčijim pravilima. Ako projekt nije na popisu, onda prije lokacijske treba energetsko odobrenje. Na tom popisu nema pet spornih elektrana, a i drugo ministarstvo utvrdilo je nezakonitost.

UTVRDILI NEZAKONITOSTI Kolar se ne slaže s nalazom ministarstva, blokira uzimanje zemlje: 'Niz je nepravilnosti'
Kolar se ne slaže s nalazom ministarstva, blokira uzimanje zemlje: 'Niz je nepravilnosti'

Sve je ovo ključno jer je županija zaustavila i proceduru u kojoj Pregrada i Zabočani, prema uputi ministarstva, traže obnovu postupka izdavanja dozvola. Ta obnova postupka onda bi srušila dozvole koje nemaju potrebne dokumente, a bez dozvola nema ni izvlaštenja oko 1,1 milijun kvadrata Zagoraca. HDZ-ov županijski i zabočki zastupnik Petar Vrančić jučer je objavio i nalaz kojim su utvrđene nezakonitosti. Pozvao je župana da navede koje će konkretno mjere poduzeti, kako će otkloniti nepravilnosti te da preuzme političku odgovornost.

'STARI OBRAZAC' HDZ odbacio optužbe o 'otmici zemljišta': 'SDP viče drž'te lopova da skrije aferu Solari'
HDZ odbacio optužbe o 'otmici zemljišta': 'SDP viče drž'te lopova da skrije aferu Solari'

- Ovo pitanje nadilazi stranačke odnose jer je ovdje riječ o povjerenju u institucije i poštovanju prema građanima - izjavio je Vrančić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026