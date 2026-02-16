Afera solari: Župan Kolar već odavno zna da je pogriješio

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar (SDP) prošli nam je tjedan odgovorio kako čeka s postupcima vezanim za nezakonite dozvole koje je izdala njegova županija jer čeka precizne odgovore i Ministarstva gospodarstva. Također, čeka dodatna mišljenja pravnog tima koji je angažirao. Međutim, 24sata su imala uvid u odgovor Ministarstva gospodarstva koji je županiji u povodu njihova upita poslan još 17. prosinca, odnosno prije dva mjeseca. U tom odgovoru jasno se i nedvosmisleno navodi da je za izdavanje lokacijskih dozvola za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi potrebno energetsko odobrenje. Taj dokument ključan je za pet sunčanih elektrana tvrtki Dubravka Posavca, koji je počeo izvlaštenja. Inače, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva proglasilo je nezakonitim i tih pet dozvola, ali i dodatno dvije dozvole za sunčane elektrane Zabok 1 i 2.

No pet dozvola koje su izdane u studenom 2022. specifične su jer je tad već na snazi bio zakon koji propisuje da je potrebno energetsko odobrenje. Za to energetsko odobrenje potrebno je imati i pravni interes, odnosno pojednostavljeno, investitor je morao u slučaju gradnje na privatnom zemljištu dokazati da je vlasnik tog zemljišta ili da ima ugovore o zakupu. Posavec to nije imao nego je nakon dobivanja lokacijskih dozvola pokrenuo izvlaštenje. I to je bit na koju su 24sata upozorila još jesenas. Županija nam je tad odgovorila da energetsko odobrenje nije potrebno i da su dozvole zakonite. Ministarstvo gospodarstva u dopisu iz prosinca izravno odgovara Kolaru kako je za dozvole izdane nakon stupanja na snagu novih pravila potrebno energetsko odobrenje. Priložilo je i popis tvrtki te projekata koje su prije pokrenule procedure, pa idu prema drukčijim pravilima. Ako projekt nije na popisu, onda prije lokacijske treba energetsko odobrenje. Na tom popisu nema pet spornih elektrana, a i drugo ministarstvo utvrdilo je nezakonitost.

Sve je ovo ključno jer je županija zaustavila i proceduru u kojoj Pregrada i Zabočani, prema uputi ministarstva, traže obnovu postupka izdavanja dozvola. Ta obnova postupka onda bi srušila dozvole koje nemaju potrebne dokumente, a bez dozvola nema ni izvlaštenja oko 1,1 milijun kvadrata Zagoraca. HDZ-ov županijski i zabočki zastupnik Petar Vrančić jučer je objavio i nalaz kojim su utvrđene nezakonitosti. Pozvao je župana da navede koje će konkretno mjere poduzeti, kako će otkloniti nepravilnosti te da preuzme političku odgovornost.

- Ovo pitanje nadilazi stranačke odnose jer je ovdje riječ o povjerenju u institucije i poštovanju prema građanima - izjavio je Vrančić.