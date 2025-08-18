Obavijesti

News

Komentari 29
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
1
Foto: Facebook Sesvete moj kvart

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu

ZET-ov vozač autobusa jutros je napadnut na okretištu Kozari bok te je prevezen u bolnicu. Kako neslužbeno doznajemo, vozač je izboden nožem koji je pronađen pored busa.

Foto: Facebook Sesvete moj kvart

- To je prva jutarnja tura, linija 225 i onda kad odvozi, na jednoj stanici stoji neko vrijeme. Navodno je uboden u prsa, a nož je pronađen pored busa zamotan u wc papir. Čovjek je u 50-tima, miran čovjek. Ne vjerujem da bi on nešto izazvao - rekao nam je njegov kolega te dodao kako taj bus nema video nadzor.

Kontaktirali smo ZET koji nam je potvrdio napad na njihov zaposlenika.

NOVA NESREĆA Teška prometna u Podgori: Pet ozlijeđenih u sudaru dva auta!
Teška prometna u Podgori: Pet ozlijeđenih u sudaru dva auta!

- Vozač autobusa linije 225 oko 6.25 sati, napadnut je na radnom mjestu i to na okretištu Kozari bok te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati, jer je u tijeku obrada od strane policije - rekli su nam iz ZET-a.

Iz PUZ-a su nam rekli kako je ozlijeđeni prevezen u bolnicu.

- Dojavu o napadu zaprimili smo oko 6.15 sati ujutro, ozlijeđeni je prevezen u KBC Zagreb. Očevid je u tijeku - rekli su nam.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!
STIGLO NEVRIJEME

VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!

Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara
STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti
TRAGEDIJA

STRAVA Na dijete (3) u Istri palo je stablo zbog starih svadbenih običaja? Nisu ga uspjeli spasiti

Kako neslužbeno doznajemo, dijete nije pokazivalo znakove života i odmah su počeli s reanimacijom
Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...
UŽAS

Strašni detalji tragedije u Istri: Dijete na koje je palo stablo imalo je samo tri godine...

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025