Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

ZET-ov vozač autobusa jutros je napadnut na okretištu Kozari bok te je prevezen u bolnicu. Kako neslužbeno doznajemo, vozač je izboden nožem koji je pronađen pored busa.

Foto: Facebook Sesvete moj kvart

- To je prva jutarnja tura, linija 225 i onda kad odvozi, na jednoj stanici stoji neko vrijeme. Navodno je uboden u prsa, a nož je pronađen pored busa zamotan u wc papir. Čovjek je u 50-tima, miran čovjek. Ne vjerujem da bi on nešto izazvao - rekao nam je njegov kolega te dodao kako taj bus nema video nadzor.

Kontaktirali smo ZET koji nam je potvrdio napad na njihov zaposlenika.

- Vozač autobusa linije 225 oko 6.25 sati, napadnut je na radnom mjestu i to na okretištu Kozari bok te je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu. Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati, jer je u tijeku obrada od strane policije - rekli su nam iz ZET-a.

Iz PUZ-a su nam rekli kako je ozlijeđeni prevezen u bolnicu.

- Dojavu o napadu zaprimili smo oko 6.15 sati ujutro, ozlijeđeni je prevezen u KBC Zagreb. Očevid je u tijeku - rekli su nam.