'Kolika je cijena nerada? 1700 građevinskih dozvola manje'

Zbog trenutne blokade grada, a i viđenog u posljednjih 10 mjeseci, neizdavanje građevinskih dozvola gotovo je onemogućilo realizaciju projekata u Splitu. Na početku, Đogaš se osvrnuo i na medijski natpis u kojem je pročelnik Ivice Puljka krivca za sporost izdavanja građevinskih dozvola pronašao u svima osim u Upravom odjelu za prostorno planiranje.

- U odnosu na isto razdoblje prošle godine, grad Split je u prvom kvartalu izdao čak 1700 građevinskih dozvola manje. To je valjda to uvođenje reda – ono kad ništa ne radiš. Danas smo imali priliku pročitati opravdanje Puljkovih pročelnika da su za to krivi poduzetnici, građani i arhitekti, naravno svi drugi osim njih. Takve izjave su sramotne, a Puljak i njegova ekipa nisu dorasli funkcijama koje su obnašali. Iduću nedjelju će građani završiti epizodu nerada i nesposobnosti.- istaknuo je Đogaš i povukao paralelu s drugim dalmatinskim gradovima poput Zadra i Šibenika koji rastu i razvijaju se zahvaljujući normalnom funkcioniranju grada.

Da je situacija rješiva uspostavom funkcionalne organizacije zaključio je kandidat za zamjenika gradonačelnika Tomislav Šuta.

- Potrebno je što prije oformiti tim ljudi koji će biti agilan i usmjeren na potrebe Splićana i splitskih poduzetnika. Gdje ima volje, ima i načina. Rad upravnog odjela se ne smije pravdati izborima jer struka mora biti nezavisna i nevezano tko je na vlasti odrađivati poslove. Kod prikupljanja dokumentacije, moguće je da dođe do određenih propusta, ali to ne smije biti alibi da se predmeti - izjavio je Tomislav Šuta i naglasio da je potrebno što prije početi raditi jer trenutno sve stoji u mjestu.

Podsjećamo, za većinu nezapočetih i nedovršenih projekata koji su u vitalnom interesu građanki i građana Splita Puljak krivi izbore koje je sam izazvao i opet obećava da će pitanje garaža, stanova za mlade i vrtića staviti na prvu sjednicu novog gradskog vijeća. I lani je tvrdio isto pa to nije učinio – zašto bi mu sad itko vjerovao? – poručili su iz Đogaševog stožera.

