U utorak njemački Bild piše da istražitelji u toj zemlji pokušavaju utvrditi da li je Christian Brueckner povezan s nestankom još jedne curice. Riječ je o Peggy Knobloch (9) odnosno 'njemačke Madeleine McCann'

<p>Istražitelji u Njemačkoj i još nekoliko europskih zemalja istražuju s koliko je slučajeva nestanka i ubojstva djece povezan Nijemac <strong>Christian Brueckner</strong> (43). On je glavni osumnjičeni u slučaju nestale Britanke <strong>Maddie McCann.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Otkriven novi sumnjivac u slučaju nestale Maddie</strong></p><p>Istražitelji pretpostavljaju da ju je on ubio. U međuvremenu su se pojavile informacije da njemačka policija istražuje da li je Christian povezan i s nestankom malene <strong>Inge Gehricke</strong>. Ona je nestala 2015. godine kada je imala pet godina i to samo 90 kilometara od mjesta na kojem je Christian tada živio. Christian je živio jedno vrijeme u Portugalu, a često se vraćao u Njemačku. U lipnju 1996. u Portugalu, u blizini mjesta Praia da Luz je nestao njemački dječak (6). <strong>René Hasee </strong>baš kao i Maddie McCann dosad nije pronađen. Andreas Hasee, otac nestalog dječaka je rekao novinarima kako se sada, kada je policija uhvatila Christiana, nada da će se saznati i što se dogodilo njegovom sinu. Rekao je i kako ne vjeruje da je René još živ. The Sun je nedavno objavio kako bi Christian Brueckner mogao biti povezan i s ubojstvom Belgijanke <strong>Carole Titze</strong>, 16-godišnjakinje koja je nestala dok je bila na odmoru u De Haanu 1996. </p><p>U utorak pak <a href="https://www.bild.de/bild-plus/regional/muenchen/muenchen-aktuell/ermittler-pruefen-fall-erneut-liess-christian-b-auch-peggy-verschwinden-71142816,view=conversionToLogin.bild.html">njemački Bild piše</a> da istražitelji u toj zemlji pokušavaju utvrditi da li je Christian Brueckner povezan s nestankom još jedne curice. Riječ je o <strong>Peggy Knobloch</strong> (9). Nju su mediji prozvali 'njemačka Madeleine McCann'. Živjela je u bavarskom Lichtenbergu. Nestala je u svibnju 2001. godine dok se vraćala iz škole. Njezine ostatke je pronašao prije dvije godine muškarac koji je u šumi brao gljive. Za njezino je ubojstvo bio osuđen Ulvi K., ali je u međuvremenu pušten jer nisu imali dovoljno dokaza protiv njega. Policija je istraživala i njegovog prijatelja Manuela S. Ipak, slučaj do danas nije riješen. </p><h2>Maddie traže od 2007.</h2><p>Podsjetimo, Madeleine Beth McCann nestala je 3. svibnja 2007. godine u resortu u Portugalu gdje je bila na odmoru sa svojom obitelji. Ispitano je puno ljudi, a neki su bili i osumnjičeni. Portugalska policija jedno je vrijeme sumnjičila i roditelje nestale Maddie.</p>