Koliko je Iranu ostalo raketa?

Iran je započeo rat s oko 2500 balističkih projektila koji su se mogli lansirati ili s kamiona ili iz podzemnih silosa, prema izraelskom think tanku. Alma Research Centre procjenjuje u novom izvještaju da Iran sada ima oko 1000 projektila.

Na kraju 12-dnevnog rata u lipnju prošle godine, Alma je izvijestila da je Iran ostao s oko 1500 projektila. U osam mjeseci koji su slijedili, uspio je proizvesti dodatnih 1000, što sugerira da Teheran može brzo nadopuniti zalihe.

Unatoč nastavku snažnih napada američkih i izraelskih vojnih snaga, Iran je ostao prkosan, inzistirajući da njegova proizvodnja projektila ostaje u skladu s planom.

U petak je general Ali Mohammad Naeini, glasnogovornik Revolucionarne garde, izjavio za državnu novinsku agenciju IRNA da zemlja proizvodi projektile „čak i u ratnim uvjetima, što je nevjerojatno, i da nema posebnog problema u skladištenju.“

(Naeini je kasnije izviješteno da je ubijen u zračnom napadu ubrzo nakon objave te izjave.) Od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače, Teheran je odgovorio lansiranjem projektila na Izrael i njegove susjedne države.

Među njima su Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati, čije su američke vojne baze, civilni objekti i energetski pogoni bili izloženi napadima.

Iran je također napao golemu Istočnu pokrajinu Saudijske Arabije, dom mnogih njezinih naftnih polja, kao i Kuvajt i Bahrein. Prije rata, Iran je smatran vlasnikom najvećeg i najraznovrsnijeg arsenala projektila na Bliskom istoku, koji je uključivao tisuće balističkih i krstarećih projektila, s dometom do 2000 kilometara, piše CBC News.

Točna veličina njegovih zaliha projektila prije rata bila je nepoznata, jer su mnogi ili korišteni ili uništeni u lipnju prošle godine tijekom iranskog rata s Izraelom. Procjene su se kretale od 2500 prema izraelskoj vojsci do oko 6000 prema drugim analitičarima.

Na primjer, Alex Plitsas, bivši dužnosnik Pentagona, a sada viši stručnjak u Atlantic Council, rekao je da se prije rata procjenjivalo da Iran posjeduje između 2000 i 3000 balističkih projektila srednjeg dometa i između 6000 i 8000 balističkih projektila kratkog dometa.

Gary Samore, direktor Crown Center for Middle East Studies, rekao je da vjeruje kako je vrlo vjerojatno da Iran nastavlja proizvoditi dronove tijekom rata jer se oni mogu sastaviti od jednostavnih komponenti u podrumu ili garaži bilo koga.

No sumnja da Iran još uvijek može proizvoditi veće balističke projektile dugog dometa jer su SAD i Izrael uništili ili onesposobili poznate proizvodne objekte.

Plitsas iz Atlantic Council rekao je da, s obzirom na to da SAD navodi da su pred njima još nekoliko tjedana operacija, dodatni ciljevi mogli bi uključivati potencijalnu proizvodnju projektila. Međutim, dodao je da bi mu „bilo teško vjerovati u ovom trenutku da je preostao značajan kapacitet za proizvodnju projektila.“

Plitsas je procijenio da je Iranov kapacitet za proizvodnju projektila na početku rata iznosio oko 300 mjesečno, a da je sada smanjen na otprilike 40 mjesečno. „To je dnevni napad u jednom danu, tako da čak i ako proizvode oko te brojke, to je i dalje zanemarivo,“ rekao je.