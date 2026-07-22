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DRAMA KOD HVARA Spasili 12 ljudi s nasukane jedrilice. Među njima je bilo šestero djece!

Piše 24sata,
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DRAMA KOD HVARA Spasili 12 ljudi s nasukane jedrilice. Među njima je bilo šestero djece!
Foto: Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture
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"Na mjestu nasukanja nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša", stoji u objavi Ministarstva....

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na svojim je stranicama objavilo vijest o uspješnoj akciji spašavanja kod Hvara. Evakuirali su 12 članova posade jedrilice koja se nasukala, među njima je bilo šestero djece... Riječ je o španjolskim državljanima.

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Meteotsunami na Hvaru VIDEO
Meteotsunami na Hvaru | Video: Čitatelj 24sata

- Dojava o pomorskoj nesreći u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), zaprimljena je sinoć, 21. srpnja u 22.58 sati, o čemu je obaviještena ispostava Lučke kapetanije Hvar, čiji službenici su odmah isplovili u spasilačku akciju - stoji u objavi Ministarstva.

Nasukanu jedrilicu sa dvanaest članova posade među kojima šestero djece, službenici Ispostave lučke kapetanije Hvara ubrzo su pronašli na dojavljenoj poziciji te, nakon što su se uvjerili kako među posadom nema ozlijeđenih, sve ih evakuirali na spasilačku brodicu i prevezli u Hvar oko 23.30 sati, čime je ova akcija ujedno i okončana.

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- Dvotrupna jedrilica, dužine 12.8 metara, u vlasništvu domaće charter tvrtke ostavljena je na poziciji, gdje se, prema izjavi posade, nasukala uslijed nepovoljnih vremenskih prilika na moru - navode u objavi iz Ministarstva.

Iz ispostave Lučke kapetanije Hvar vlasniku je naloženo izvršiti komercijalno odsukavanje i tegalj jedrilice, u koju svrhu je vlasnik jedrilice sinoć angažirao djelatnike tvrtke specijalizirane za pomoć plovilima i posadama na moru.

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Jedrilica je odsukana i otegljena u Luku Hvar, gdje je osigurana na vezu do okončanja očevida o uzrocima ove pomorske nesreće. 

Na mjestu nasukanja nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša.

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