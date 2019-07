Kolinda je zapjevala na radiju i rekla: 'Ne trebam veće ovlasti'

U intervjuu Hrvatskom katoličkom radiju predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osvrnula se na iskustvo vođenja hrvatske države protekle četiri i pol godine. Smatra kako ne treba mijenjati predsjedničke ovlasti:

- Ovlasti, odnosno autoritet predsjednika ne proizlazi iz formalnih ovlasti formalne vlasti već iz djelovanja te osobe – predsjednika ili predsjednice. Mi smo 90- ih godina bili u polupredsjedničkom sustavu i to je tada bilo apsolutno nužno. Tada smo bili u drukčijoj situaciji. Bio je rat i nestabilno stanje te je postojao jedan drukčiji sustav. Međutim, promjenom ustava ograničene su predsjedničke ovlasti.

Predsjednica se zalaže za pravo na priziv savjesti kad je riječ o pobačaju i govori o tome kada za nju počinje život:

- U tom trenutku, i u prvoj i u drugoj trudnoći, sam se rasplakala od sreće. Kada čujete to srce koje kuca ispod vašeg srca shvatite da je to ljudsko biće, rekla je Predsjednica.

Predsjednica ističe kako joj je drago da su ljudi koju ju okružuju vjernici:

- Nađem vremena slušati Katolički radio, pogotovo u autu. Moram reći, a nadam se da se ovi dečki koji su u mojoj pratnji neće naljutiti, ali ima nekoliko njih koji redovito slušaju Katolički radio i mole krunicu u autu. Iznimno mi je drago da zapravo svi ljudi koji me okružuju su isto tako vjernici. Naravno, nije da ljude dijelim na to jesu li vjernici, agnostici ili ateisti, ali ipak nekako dijeleći zajednički sustav vrijednosti osjećam povezanost i bliskost zato što je vjera nešto što se ne uči nego što se živi cijelim životom i što vas podsjeća, barem mene, i na one najljepše trenutke djetinjstva, rekla je.

Na kraju razgovora, predsjednica Grabar Kitarović zapjevala je omiljenu duhovnu pjesmu "Krist na žalu".