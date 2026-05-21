Kolinda nakon ostavke Mateše: Ne pada mi na pamet da ga naslijedim. Nema šanse

Piše Luka Safundžić, Iva Tomas,
Foto: Kolinda Grabar-Kitarović/Facebook

Ne pada mi to na pamet jer nemam vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima. Dakle, nema šanse, poručila je

Nakon ostavke Zlatka Mateše na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, u sportskim i političkim krugovima odmah su počela nagađanja o tome tko bi mogao preuzeti jednu od najutjecajnijih funkcija u hrvatskom sportu. Kolinda Grabar-Kitarović, članica Međunarodnog olimpijskog odbora u Hrvatskoj, potvrdila je ono što su 24sata prvi objavili - da neće doći na mjesto predsjednice HOO-a.

Za RTL se oglasila o Matešinoj ostavci.

- Poštujem ostavku koju je podnio dosadašnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. Poznajem ga niz godina i poštujem ga kao čovjeka. Što se tiče tih malverzacija, doista ne znam. Moram reći da ne mogu vjerovati da se toliko novaca, navodno, zamračilo, rekla je.

Kako su 24sata ranije pisala, prema informacijama bliskim bivšoj predsjednici, Grabar-Kitarović trenutačno ne planira preuzimati nikakvu dužnost u Hrvatskoj. 

Poručila je kako ne bježi od odgovornosti, no smatra da u ovoj priči nije bitan samo HOO, već i rad drugih službi. 

POTRES U HOO-U RAT ZA HOO I MILIJUNE Ovo su akteri bespoštedne bitke: I HDZ je Zlatku Mateši okrenuo leđa
RAT ZA HOO I MILIJUNE Ovo su akteri bespoštedne bitke: I HDZ je Zlatku Mateši okrenuo leđa

- Mislim da ipak i neke druge službe u RH trebaju promatrati nečiju imovinu, pretpostavljam da se plaćaju porezi kad se kupuju kuće. I razmišljati o tome je li razmjerno s primanjima te osobe, dodala je. 

Nije htjela komentirati je li Mateša loše vodio Olimpijski odbor te je naglasila kako je članica Vijeća po funkciji. 

- Nisam predstavnica Hrvatske niti me Hrvatska predstavljala kao članicu niti me Hrvatska birala. Izabrana sam u Međunarodnom olimpijskom odboru kao nezavisna članica. Međutim, jesam članica vijeća po funkciji. I to je činjenica, ističe Grabar-Kitarović. 

Osvrnula se i na špekulacije da se namjerava kandidirati za predsjednicu HOO-a i jasno to demantirala te poručila da je zadovoljna onime što sada radi.

- Ne pada mi to na pamet jer nemam vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima. Dakle, nema šanse, poručila je. 

