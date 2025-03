Kolona na A3 prema Slavoniji. Gužve pred Novom Gradiškom!

Vozače koji su u subotu krenuli prema Slavoniji dočekale su kolone pred Novom Gradiškom. Kako nam javljaju čitatelji, kolona je dugačka preko pet kilometara što se vidi i na Google Mapsu.

- Do 16. travnja vozi se dvosmjerno, jednom stranom autoceste, na dionici Nova Gradiška-Lužani-Slavonski Brod zapad (od 180. do 187. km te od 196.+150 km do 200. +200 km). Do 18. travnja na odmorištu Dragalić jug između čvorova Okučani i Nova Gradiška u tijeku su opsežni radovi obnove cijelog objekta benzinske postaje, koja uključuju unutarnje uređenje i uređenje zone oko naftnih derivata - objavio je HAK.

Sve informacije o prometu pratite na HAK-u.